Nghi phạm đâm trọng thương cán bộ Cục thuế Ninh Bình ra đầu thú

Ngày 1.4, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Ninh Bình vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (38 tuổi, ngụ P.Nam Thành, TP.Ninh Bình), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an TP.Ninh Bình khởi tố trước đó.



Vết thương ở chân phải ông G. MINH HẢI

Bị can Nguyễn Thành Đạt bị bắt tạm giam và khởi tố sau khi ra đầu thú vì có hành vi dùng dao nhọn đâm bị thương ông N.V.G (59 tuổi, ngụ TP.Ninh Bình), cán bộ Cục thuế Ninh Bình).

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng hơn 7 giờ ngày 17.10.2022, ông G. đi xe máy từ nhà đến Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình (địa chỉ tại P.Bích Đào, TP.Ninh Bình) để học lớp Trung cấp lý luận chính trị, thì bất ngờ bị Nguyễn Thành Đạt đi xe máy tới áp sát và rút dao đâm một nhát vào đùi bên phải. Gây án xong, Đạt nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ông G. được cán bộ, giáo viên và học viên Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu, với vết thương bị đâm sâu khoảng 4 cm. Sau nhiều ngày điều trị, ông G. đã xuất viện.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Ninh Bình cũng đã tổ chức giám định sức khỏe và kết quả giám định, ông G. bị tổn hại sức khỏe 9%.

Trao đổi với PV, ông N.V.G cho biết giữa ông và bị can Nguyễn Thành Đạt không quen biết nhau, không có bất cứ mâu thuẫn gì, và nghi ngờ có thể việc ông bị gây thương tích liên quan đến việc ông làm đơn tố cáo nhiều vụ việc trong lĩnh vực thuế. Tuy nhiên, cơ quan công an chưa thông tin về lời khai, nguyên nhân gây án của bị can Nguyễn Thành Đạt.