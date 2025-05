Nghi phạm giết người ở Quảng Trị bị bắt tại Quảng Nam sau 24 giờ lẩn trốn

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22.5, tại P.Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an P.Điện Ngọc đã bắt giữ Võ Thế Hùng (trú thôn Tân Trại 1, xã Vĩnh Giang, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị), nghi phạm gây ra vụ giết người xảy ra sáng 21.5 tại Quảng Trị.

Võ Thế Hùng (giữa) khi bị bắt giữ ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21.5, ông N.T.H. (63 tuổi, ở cùng thôn với Hùng) đang ở nhà thì bất ngờ bị Võ Thế Hùng, là hàng xóm, dùng hung khí đâm tử vong. Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường, đi bộ vào khu vực rừng Mũi Rú (xã Vĩnh Giang).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng nghiệp vụ, công an địa phương, dân quân và người dân tổ chức truy bắt nghi phạm giết người.

Trong đêm 21.5, công tác truy xét được mở rộng ra nhiều khu vực lân cận. Cảnh sát hình sự, cơ động, chó nghiệp vụ và lực lượng địa phương đã chốt chặn tại các điểm nghi vấn, lối mòn, đường rừng để vây bắt nghi phạm.

Lực lượng cảnh sát và cả chó nghiệp vụ được huy động để truy lùng nghi phạm ẢNH: T.L

Đến sáng 22.5, lực lượng tại xã Vĩnh Giang tiếp tục duy trì công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong khi các mũi trinh sát được điều động mở rộng địa bàn truy bắt. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, các lực lượng phối hợp đã phát hiện và bắt giữ được Võ Thế Hùng tại Quảng Nam, cách hiện trường gây án hàng trăm km.

Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành đấu tranh với Hùng để làm rõ động cơ, hành vi phạm tội, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.