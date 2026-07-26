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Nghi phạm Hồi giáo cực đoan lao xe vào lễ hội ở Đức gây nhiều thương vong
Video Thế giới

Nghi phạm Hồi giáo cực đoan lao xe vào lễ hội ở Đức gây nhiều thương vong

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
1 người thiệt mạng và 17 người bị thương sau khi một chiếc xe lao vào đám đông gần lễ hội Pride ở Berlin tối 25.7, khiến cảnh sát mở cuộc truy tìm tài xế.

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