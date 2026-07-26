Nghi phạm Hồi giáo cực đoan lao xe vào lễ hội ở Đức gây nhiều thương vong

Tin liên quan Lao xe làm hàng chục người chết ở Trung Quốc, nghi do bức xúc sau ly hôn Người dân ở thành phố Chu Hải, miền nam Trung Quốc, hôm 12.11 đã rúng động sau vụ ô tô lao vào một trung tâm thể thao khiến 35 người thiệt mạng và 43 người bị thương nặng. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề đức lễ hội Pride Berlin lao xe Hồi giáo thành phố Leipzig Công viên Tiergarten Lao xe vào đám đông cộng đồng LGBTQ+ LGBTQ+ Thương vong châu Âu cảnh sát thủ tướng đức Nghi phạm
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