Nghi phạm khống chế phụ nữ cướp tài sản ở Bình Dương đã bị bắt

Theo thông tin từ Công an TP.Dĩ An, sáng 16.5, chị N.T.P đến Công an P.Tân Đông Hiệp trình báo về việc chị bị cướp tài sản do một thanh niên gây ra.

Theo chị P., khoảng 8 giờ ngày 16.5, chị đang ở nhà (P.Tân Đông Hiệp) thì bị tên cướp đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, núp dưới sào phơi đồ trước nhà bất ngờ áp sát, dùng dao kề vào cổ, khống chế đưa vào trong nhà. Chị P. bị bịt mắt, mũi, miệng bằng băng keo, bị trói tay, chân, cướp 1 xe máy hiệu Honda SH, 1 điện thoại và khoảng 7,5 triệu đồng.

Phan Bá Lĩnh lúc bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi tên cướp tài sản rời khỏi hiện trường, chị P. đã tự giải thoát và đến Công an P.Tân Đông Hiệp trình báo. Ngay sau đó, Công an TP.Dĩ An đã điều động lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và truy bắt thủ phạm.

Qua thu thập chứng cứ, dấu vết tại hiện trường, công an đã xác định được Phan Bá Lĩnh, sau khi cướp tài sản của chị P., Lĩnh đã bỏ trốn khỏi địa bàn TP.Dĩ An.

Khuya 16.5, sau 13 giờ gây ra vụ cướp tài sản, Lĩnh đã bị Công an TP.Dĩ An bắt được, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.