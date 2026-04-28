Nghi phạm nổ súng bị buộc tội mưu sát Tổng thống Trump

Theo Đài CNN, nghi phạm Allen có lần đầu trình diện tại tòa án vào ngày 27.4 và bị buộc tội mưu sát tổng thống, sau khi nổ súng tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) cuối tuần trước, sự kiện có Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự.

“Ông ấy đã âm mưu ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump”, công tố viên Jocelyn Ballantine cho biết.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nói rằng các điều tra viên tin rằng Allen nhằm vào ông Trump một phần do nghi phạm nghĩ tổng thống là “kẻ phản bội”, cũng như dùng những lời lẽ xúc phạm khác để nói về tổng thống trong một email gửi cho người thân vào ngày xảy ra vụ việc - tối 25.4.

Công tố viên Mỹ họp báo ngày 27.4 nêu ra những hung khí được Cole Tomas Allen mang theo trong vụ nổ súng cuối tuần qua ẢNH: REUTERS

Allen còn bị cáo buộc vận chuyển vũ khí trái phép qua các bang và nổ súng tại khách sạn Washington Hilton. Nghi phạm không phản hồi các cáo buộc tại tòa. Theo cáo trạng, nghi phạm mang theo một khẩu súng săn và một súng ngắn.

Phiên điều trần sơ bộ của nghi phạm được ấn định vào ngày 11.5.

Trong họp báo ngày 27.4, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chỉ trích vụ mưu sát là do “sự thù ghét có hệ thống” từ các đối thủ của ông Trump, ám chỉ đến phe cánh tả.

“Sự cuồng tín thù hận của phe tả chống lại tổng thống cùng những người ủng hộ và làm việc cho ngài, đó là điều từng khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng. Điều đó suýt chút nữa đã tái diễn vào cuối tuần qua.

Ông Trump nói nghi phạm nổ súng viết tuyên ngôn chống Cơ đốc giáo

Politico cho hay thông điệp từ Nhà Trắng ngày 27.4 đã đối nghịch so với những lời kêu gọi đoàn kết được ông Trump đưa ra tại họp báo hôm 25.4, vài giờ sau vụ nổ súng.

Ông Todd Blanche cũng cho rằng truyền thông nên chịu một phần trách nhiệm. “Truyền thông cũng có tội như nhiều người dùng mạng xã hội X, khi họ có những phóng viên liên tục chỉ trích và gọi tổng thống bằng những từ ngữ thậm tệ mà không có lý do hay bằng chứng”, ông nói.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries đã phản bác phát ngôn của bà Leavitt ngày 27.4. “Bà ấy đọc những luận điểm chỉ trích đảng Dân chủ, tất cả đều bị cắt khỏi ngữ cảnh. Ngoài ra, bà ấy không hề nói về bất cứ điều gì mà những người cực đoan MAGA đã nói hoặc làm, bao gồm ủng hộ những kẻ nổi loạn tại Đồi Capitol ngày 6.1.2021”, ông Jeffries nói.