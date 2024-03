Nghi phạm trong đường dây ma túy chuẩn bị vượt biên qua Campuchia thì bị bắt

Ngày 15.3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh và Bộ đội biên phòng (BĐBP) cửa khẩu quốc tế Mộc bài (Tây Ninh) triệt phá vụ mua bán ma túy với số lượng lớn được ngụy trang trong các bịch cà phê.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện nhóm mua bán ma túy tạm trú ở Bình Dương, trong đó có Lê Văn Hoàn (21 tuổi, ngụ Ninh Bình) bị công an bắt giữ tại P.Tân Đông Hiệp (TP.Dĩ An, Bình Dương) đồng thời thu giữ 15 bánh heroin, 4 kg thuốc lắc, 4 kg ma túy đá…

Công an thu giữ nhiều bịch ma túy được ngụy trang trong gói cà phê CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi nghi phạm Hoàn bị bắt và công an đang mở rộng điều tra, Lê Minh Long (24 tuổi, ngụ Bình Dương, nghi phạm nằm trong đường dây mua bán ma túy với Hoàn) đã tìm cách vượt biên qua Campuchia để lẩn trốn, thì bị lực lượng công an phối hợp BĐBP bắt giữ ngay tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Khai thác từ nghi phạm Long, công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Lê Gia Huy (21 tuổi, ngụ Bình Dương) và Đỗ Duy Quang (21 tuổi, ngụ Bình Phước), đồng thời khám xét nơi ở của các nghi phạm này, thu giữ trên 2,2 kg ma túy.

Lê Minh Long đang chuẩn bị trốn qua Campuchia thì bị bắt

CÔNG AN CUNG CẤP

Đáng chú ý, trong lúc công an thực hiện khám xét nhà của Nguyễn Lê Gia Huy thì Nguyễn Lê Gia Bảo (anh của Huy, 26 tuổi, ngụ Bình Dương) vội vàng mang số lượng lớn ma túy đổ xuống cống thoát nước để phi tang. Tuy nhiên, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ trên 7.000 viên thuốc lắc và hơn 1 kg ma túy dạng bột.

Tính đến ngày 15.3, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 6 nghi phạm liên quan đến đường dây mua bán ma túy nói trên, thu giữ tổng cộng trên 22 kg ma túy các loại, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.