Nghị sĩ kỳ cựu đảng Dân chủ Mỹ bị truy tố vì nhận hối lộ tiền, vàng

Thượng nghị sĩ Mỹ Robert Menendez REUTERS

Tờ The New York Times ngày 22.9 đưa tin thượng nghị sĩ Mỹ Robert Menendez và vợ vừa bị truy tố về những vi phạm về nhận hối lộ, liên quan mối quan hệ của họ với 3 doanh nhân bang New Jersey.

Ông Menendez (69 tuổi), người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, bị truy tố với mức án 6 năm tù giam, sau cuộc điều tra kéo dài bởi các công tố viên liên bang tại Manhattan (bang New York). Cách đây gần 6 năm, ông bị xét xử trong một vụ tham nhũng khác, nhưng sau cùng tòa không tuyên án.

Cáo trạng mới nhất được công bố bởi tòa án liên bang ở Manhattan còn truy tố vợ ông là bà Nadine Menendez (56 tuổi) với mức án 3 năm tù giam.

Ngoài ra, doanh nhân Fred Daibes nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở New Jersey cũng bị cáo buộc liên quan trong vụ án.

Một người bạn lâu năm của bà Menendez là doanh nhân Wael Hana, người thành lập một công ty ở New Jersey chuyên chứng nhận thực phẩm không có các chất cấm theo yêu cầu của luật Hồi giáo, cũng bị truy tố. Doanh nhân thứ 3 bị truy tố là ông Jose Uribe, người từng làm nhân viên bảo hiểm tại bang California.

Các công tố viên cáo buộc ông Menendez và vợ nhận hối lộ để đổi lại việc dùng quyền lực và sự ảnh hưởng của ông nhằm bảo hộ và làm giàu cho các doanh nhân, cũng như có lợi cho chính phủ Ai Cập, theo Reuters.

Cụ thể, họ cho biết những khoản hối lộ gồm tiền, vàng, các khoản chi trả tiền mua nhà, xe hơi sang và nhiều món đồ có giá trị khác.

Ông Menendez dự kiến tái tranh cử vào năm tới và một cuộc điều tra có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm mở rộng thế đa số ghế mong manh 51-49 của họ trong thượng viện gồm 100 thành viên.

Các công tố viên đề nghị tịch thu tài sản của ông Menendez, gồm căn nhà ở New Jersey, một chiếc xe hơi hiệu Mercedez-Benz và khoảng 566.000 USD tiền mặt, vàng thỏi và tiền gửi ngân hàng.

Theo cáo trạng, doanh nhân Hana người gốc Ai Cập đã sắp xếp những buổi gặp mặt và ăn tối giữa ông Menendez và giới chức nước này vào năm 2018, khi họ gây áp lực đối với ông Menendez về vấn đề viện trợ quân sự từ Mỹ. Đổi lại, doanh nhân Hana đưa tên bà Nadine Menendez vào bảng lương công ty của ông.

Ai Cập khi đó là một trong những bên nhận viện trợ quân sự nhiều nhất từ Mỹ, nhưng vào năm 2017, Bộ Ngoại giao Mỹ từng giữ lại 195 triệu USD và hủy 65,7 triệu USD cho đến khi nước này cải thiện về dân chủ và quyền con người.

Theo các công tố viên, tại cuộc gặp năm 2018, ông Menendez đã chia sẻ với doanh nhân Hana những thông tin không công khai về tình hình viện trợ. Sau đó, doanh nhân này nhắn tin cho giới chức Ai Cập rằng "lệnh cấm vũ khí nhỏ và đạn dược đối với Ai Cập đã được dỡ bỏ".

Ông Menendez trước đó bị điều tra về cáo buộc được những người khác cung cấp các chuyến bay cá nhân và một số cáo buộc liên quan nhận hối lộ. Phiên tòa năm 2017 gặp bế tắc và đến năm 2018 các công tố viên hủy vụ án. Ông Menendez luôn bác bỏ các cáo buộc trong vụ việc đó.

Sau đó cũng trong năm 2018, nghị sĩ này tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 tại thượng viện, nơi ông trở thành thượng nghị sĩ lần đầu vào năm 2006.

Trong vụ việc mới nhất, công tố viên Damian Williams tại quận Nam New York cho hay cuộc điều tra đang tiếp diễn và kêu gọi những người có thông tin liên quan cần nhanh chóng trình báo.

Bình luận về những thông tin trên, ông Menendez cho rằng đó đều là những cáo buộc vô căn cứ và ông là nạn nhân của một chiến dịch bôi nhọ có chủ ý. Vợ ông cũng bác bỏ mọi cáo buộc đối với mình và cho biết sẽ mạnh mẽ phản bác tại tòa án.