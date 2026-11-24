Nghị sĩ Mỹ chất vấn quyết định phục chức CEO NVIDIA cho ông Jensen Huang

Quyết định đưa ông Jensen Huang trở lại ghế Tổng giám đốc (CEO) Tập đoàn NVIDIA ngày 23.11 vấp phải ý kiến trái chiều từ các nghị sĩ Mỹ.