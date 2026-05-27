Nghị sĩ Mỹ kỳ vọng vào vai trò của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La

Tại cuộc gặp gỡ báo chí vào ngày 27.5, nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết chuyến công tác của đoàn nghị sĩ Quốc hội Mỹ đến Việt Nam lần này đã khẳng định vai trò rất quan trọng của Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ.

"Chúng tôi cùng nhau đi công tác tại đây vì muốn người dân Việt Nam biết được rằng cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ cùng chia sẻ một niềm tin vào tầm quan trọng của Việt Nam", ông Meeks khẳng định.

Trong chuyến thăm, đoàn nghị sĩ Mỹ đã gặp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. Ông Meeks chia sẻ, cuộc đối thoại này một lần nữa khẳng định sự vững chắc của mối quan hệ hiện tại và mở ra những triển vọng hợp tác sâu rộng trong tương lai.

Về kinh tế, nghị sĩ Gregory Meeks bày tỏ hy vọng Chính phủ hai nước sẽ sớm hoàn tất một hiệp định thương mại công bằng, cân bằng và mang tính đối ứng.

Nghị sĩ Michael Baumgartner, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ chia sẻ, ngay sau chuyến thăm Việt Nam, ông cùng với các nghị sĩ khác sẽ tới Singapore, dự Đối thoại Shangri-La. Ông Baumgartner cho biết ông rất kỳ vọng vào bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại và cho rằng Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng tại diễn đàn này.

"Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại một hội nghị tầm cỡ như vậy đã minh chứng rõ nét cho vai trò thiết yếu và then chốt mà Việt Nam đang đảm nhận trong khu vực. Đó là một vai trò quan trọng và đang trên đà tiếp tục lớn mạnh", ông Baumgartner khẳng định.

Khi được hỏi về những chủ đề được giới quan sát quốc tế đặc biệt quan tâm trong chương trình nghị sự của Việt Nam, nghị sĩ Baumgartner cho biết ông sẽ chú ý đến cách thức Việt Nam thúc đẩy quan hệ với các quốc gia láng giềng, cũng như góc nhìn của Hà Nội đối với cục diện địa chính trị hiện tại.

Nghị sĩ Michael Baumgartner khẳng định, Mỹ bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước những bước đi chủ động của Việt Nam trong việc đóng góp vào nền hòa bình chung, bao gồm cả những thảo luận liên quan đến việc tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình tại các điểm nóng toàn cầu như Gaza.

"Điều này phản ánh một thực tế rõ ràng về vai trò ngoại giao và an ninh ngày càng quan trọng của Việt Nam trên thế giới. Chúng tôi rất mong đợi được lắng nghe những thông điệp và chia sẻ này", ông Baumgartner nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 26.5, tại cuộc gặp với đoàn nghị sĩ Mỹ, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn các nghị sĩ Mỹ sẽ tiếp tục là những cầu nối hữu nghị thiết thực góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục - đào tạo, kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng, đào tạo phi công, đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam…