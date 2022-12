Nghỉ tết bắt đầu từ 29 âm lịch, làm sao để kịp về quê?

Ngày nghỉ tết sát nút như vậy khiến nhiều người lo lắng vì không biết phải về quê bằng cách nào? Trong khi 28, 29 tết là những ngày cao điểm, vé xe, vé tàu trở nên khan hiếm hoặc nếu còn vé thì toàn giá “trên trời”.

Vì làm việc ở công ty nên chị Đặng Thị Hà (33 tuổi), quê Nghệ An, đang ngụ tại 64/6 Lê Thị Hoa, khu phố 3, P.Bình Chiểu, TP. Thủ Đức (TP.HCM) có lịch nghỉ tết sớm, còn chồng làm giáo viên nên nghỉ theo lịch nhà nước. Quê ở xa, lo sát tết sẽ hết vé nên tranh thủ đặt vé tàu từ sớm, do vậy vợ chồng chị Hà thống nhất sẽ nghỉ tết theo lịch của vợ. Mặc dù biết lịch nghỉ tết của nhà nước sẽ trễ hơn nhưng chị Hà không ngờ là trễ đến vậy.

"Do đã đặt vé trước rồi nên chồng tôi buộc phải xin nghỉ tết trước vài ngày, nếu tìm được giáo viên dạy thay thì không sao còn không thì sẽ bị trừ điểm thi đua. Nhưng cũng đành chịu chứ quê ở Nghệ An mà 29 tết mới về thì vé đâu còn, nếu còn thì cũng chỉ có xe khách nhưng phải chịu cảnh nhồi nhét, chen chúc nhau. Từ TP.HCM về Nghệ An phải mất 30 tiếng đi xe khách mà nhồi nhét vậy ai chịu nỗi, chưa kể tôi còn có con nhỏ", chị Hà chia sẻ.

Bên cạnh đó, do chị Hà quê ở Nghệ An còn chồng quê ở Quảng Bình, vì cả năm đi làm xa, tết là cơ hội để về thăm nhà nên đó cũng là lý do vợ chồng tranh thủ về sớm để về thăm cả nội lẫn ngoại.

Có người phải "bấm bụng" chi số tiền gần gấp 3 lần bình thường để mua được vé về quê ăn tết. “Ngày 28 Tết làm xong mình tranh thủ tối đó lên xe về quê luôn, nhưng xe giường nằm bình thường không còn chỗ, mình buộc phải đặt xe limousine (dạng xe phòng - PV) với giá cao hơn. Nhưng cũng chịu thôi vì 28, 29 tết, những ngày này mọi người về quê nhiều nên còn mua được vé là may rồi”, đó là chia sẻ của Lê Thị Ngọc yến, quê Bình Định, đang làm nhân viên marketing, thương mại điện tử trong F&B của công ty Kaya Spread International Việt Nam.





Mặc dù lường trước lịch nghỉ tết nên Nguyễn Thị Thùy Trang (21 tuổi), quê Quảng Nam, đang làm việc tại Công ty TNHH Nhựa JinnHung, khu phố Bình Phước A, P.Bình Chuẩn (tỉnh Bình Dương) đã đặt vé xe trước khi có lịch nghỉ Tết chính thức, nhưng Trang vẫn đứng ngồi không yên vì không mua được vé xe về quê.

“Công ty mình 28 tết mới được nghỉ, mình tranh thủ đặt vé xe từ gần một tuần trước nhưng không còn một ghế trống nào. Mọi năm đi học nên được về trước Tết tận một tuần đến 10 ngày, năm nay đi làm nghỉ tết muộn nên không mua được vé mình chưa biết phải làm sao”, Trang nói.

Nhiều người còn chấp nhận chạy xe máy gần 1.000 km để về quê vì giá vé xe sát Tết quá cao: “Mình chỉ mua vé xe cho ba mẹ còn mình và chồng sẽ về quê bằng xe máy, một phần vì mình say xe mà giá vé máy bay ngày 28 tết tận mấy triệu. Dù biết chạy xe đường dài sẽ rất mệt nhưng phải chấp nhận”, Võ Thị Thanh Phương (26 tuổi), trú tại 43 Tân Thới Nhất 1B, P.Tân Thới Nhất, Q.12 (TP.HCM) cho hay.

Tuy không gặp khó khăn trong việc đi lại để về quê ăn tết, nhưng anh Đinh Quốc Khánh quê Nam Định, đang làm kỹ thuật viên tại công ty Hưng Việt, quận Hà Đông (Hà Nội) sốt sắng vì ngày nghỉ sát nút như vậy thời gian đâu để kịp sắm sửa, chuẩn bị cho mấy ngày tết.

“Tôi thấy nghỉ tết 7 ngày là quá ngắn, nếu được nghỉ thêm 2 ngày, từ 27 tết thì tốt biết mấy. Nghỉ như vậy vừa đủ thời gian để sắm sửa đón tết và vừa đủ để vui Xuân”, anh Khánh nói.