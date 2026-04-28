Nghi vấn đề tiếng Hàn TOPIK rò rỉ trước giờ thi, giá bán hơn trăm triệu

Thí sinh dự thi TOPIK tại ĐH Dongguk, Hàn Quốc ẢNH: YONHAP

Rao bán nhiều dịch vụ gian lận TOPIK

Theo tin độc quyền từ tờ The Korea Herald, chỉ cần gõ từ khóa "TOPIK" trên mạng xã hội Xiaohongshu của Trung Quốc, người dùng có thể lập tức truy cập hàng loạt bài đăng quảng cáo các dịch vụ thi cử "đi chung nhóm", "đảm bảo điểm số", "đậu ngay lập tức" được đăng tải công khai bởi những tài khoản Trung Quốc.

Thực chất, đây là những từ lóng chỉ các dịch vụ gian lận như thi hộ, cung cấp đề thi và đáp án trước ngày thi, hỗ trợ trực tiếp 1:1 trong lúc làm bài thi thông qua tai nghe siêu nhỏ. Môi giới Trung Quốc còn nhấn mạnh, đề và đáp án có thể được gửi trước 6, 8 và 12 giờ với "tỷ lệ trúng" lên tới 90%. Trong khi đó, nếu chọn gói hỗ trợ 1:1, người mua sẽ được cung cấp khóa huấn luyện cách dùng tai nghe siêu nhỏ - được quảng cáo là có kích thước chỉ 1mm.

Những người này cũng cam kết hoàn tiền nếu dịch vụ gian lận không đạt kết quả như mong đợi. Theo đó, khách hàng đăng ký dịch vụ hỗ trợ 1:1 qua tai nghe phải trả 20.000 nhân dân tệ (77 triệu đồng), còn muốn mua đề và đáp án trước giờ thi thì cần chi 25.000-35.000 nhân dân tệ (96-135 triệu đồng) tùy thời điểm muốn nhận là trễ hay sớm. Người môi giới bật mí thêm rằng các câu hỏi được lấy từ một nhân viên tại điểm thi tổ chức ở Hàn Quốc.

Một số bài đăng khác cũng trên Xiaohongshu lại thông tin rằng một số thí sinh thi múi giờ sớm hơn như ở châu Âu đã cố nhớ đề và bán cho môi giới, sau đó môi giới tổng hợp lại và bán cho thí sinh các khu vực thi muộn hơn. Điều này phản ánh một đường dây gian lận bài bản và có tổ chức.

Kể với tờ The Korea Herald, một thí sinh dự thi TOPIK được tổ chức lần thứ 105 khẳng định một số đáp án do môi giới đăng trên Xiaohongshu trùng khớp với đề thi thực tế. Trong khi đó một sinh viên ở Hàn Quốc kể rằng, các bạn học người Trung Quốc nói họ đã nhận được đáp án phần đọc, nghe trước khi thi và chỉ cần học thuộc.

Trước đó, tờ Chosun đưa tin trong kỳ thi TOPIK lần thứ 105 tổ chức ngày 12.4, cán bộ coi thi tại một điểm thi TOPIK ở Hàn Quốc đã bắt quả tang một du học sinh người Trung Quốc đang xem tờ giấy được cho là chứa đáp án. Giám thị đã lập tức hủy tư cách dự thi của người này và chuyển vụ việc cho cảnh sát. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra để xác định các đối tượng liên quan.

Chính phủ Hàn Quốc nhận định ngoài trường hợp bị bắt quả tang nêu trên, có thể còn nhiều thí sinh khác đã thuộc lòng đáp án bị rò rỉ để làm bài. Trên thực tế, chỉ vài giờ trước khi kỳ thi TOPIK diễn ra tại Trung Quốc ngày 12.4, một tài liệu được cho là đáp án TOPIK đã lan truyền trên Xiaohongshu và gây tranh cãi trong cộng đồng người nước ngoài.

"Không thể ngăn chặn 100%"

TOPIK được tổ chức bởi Viện Giáo dục quốc tế quốc gia Hàn Quốc (NIIED) thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc) và kết quả bài thi này được các ĐH Hàn Quốc sử dụng trong tuyển sinh, xét tốt nghiệp. Theo giới chức giáo dục, tính đến tháng 9.2025, kỳ thi được tổ chức ở 17 quốc gia, trong đó có Việt Nam, với khoảng 550.000 thí sinh tham dự. Số thí sinh cũng tăng đều qua các năm, khi vào năm 2022 chỉ thu hút khoảng 360.000 lượt tham dự.

NIIED cho biết cơ quan này nhận thức được tình trạng gian lận và đang nỗ lực đa dạng hóa đề thi cũng như điều chỉnh lịch thi. Hiện, NIIED đang tổ chức hai mã đề chính là Form A và Form B.

"Chúng tôi biết điều gì đang diễn ra trên mạng xã hội", một quan chức tại Trung tâm TOPIK của NIIED nói, cho biết thêm việc tăng quy mô thí sinh và cơ sở chấp nhận TOPIK đã dẫn tới việc "gia tăng các hành vi gian lận". "Chúng tôi đang áp dụng nhiều biện pháp ứng phó khác nhau nhưng thực tế là không thể ngăn chặn 100%", người này thừa nhận.

NIIED và Bộ Giáo dục Hàn Quốc cùng nhấn mạnh, để chặn tận gốc tình trạng rò rỉ đề nhờ lợi dụng chênh lệch múi giờ giữa các quốc gia, cả hai cơ quan sẽ triển khai nhiều biện pháp tăng cường tính công bằng, trong đó có việc đảm bảo đề thi giữa các châu lục sẽ không còn giống nhau.

Các biện pháp này dự kiến áp dụng ngay từ đợt thi tháng 7 sắp tới.

Ở Việt Nam, IIG Việt Nam là đại diện quốc gia đã được NIIED ủy quyền triển khai bài thi TOPIK kể từ đầu năm 2023, với nhiều điểm thi trên cả nước. Từ năm nay, TOPIK cũng lần đầu tiên được Bộ GD-ĐT cho phép sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ, là một trong số 22 chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được công nhận bên cạnh tiếng Anh, tiếng Trung... và cũng là chứng chỉ tiếng Hàn duy nhất.

Để được miễn thi, Bộ GD-ĐT yêu cầu thí sinh đạt ít nhất cấp độ 3 (TOPIK 3), tương đương mốc B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - cũng là chuẩn đầu ra ngoại ngữ trình độ THPT. Trong khi đó, cấp độ tối đa của TOPIK ở thời điểm hiện tại là 6.

Gần 116.000 người Việt du học Hàn Quốc tính đến tháng 1.2026 và người Việt là nhóm du học sinh đông nhất trong số khoảng 305.000 sinh viên quốc tế tại nước này, theo dữ liệu từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Trong khi đó, dữ liệu từ Bộ Giáo dục Hàn Quốc nhiều năm qua đều chỉ ra rằng người Việt du học đông nhất ở các chương trình học tiếng, sau đó là hệ cử nhân. Thực tế này cho thấy nhu cầu thi TOPIK của người Việt ở mức đáng kể, cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.