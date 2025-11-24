Nghỉ việc vì bị ép nộp card đồ họa Nvidia RTX 5060 trúng thưởng

Theo Tom's Hardware, mạng xã hội Trung Quốc đang 'dậy sóng' trước câu chuyện 'dở khóc dở cười' của một anh chàng thực tập sinh may mắn trúng thưởng card đồ họa RTX 5060, nhưng bên cạnh đó cũng là những rắc rối không thể ngờ tới.

Sếp đòi tịch thu card RTX 5060 trúng thưởng, thực tập sinh lập tức nộp đơn

Sự việc bắt đầu vào ngày 14.11, khi một thực tập sinh của công ty tại Thượng Hải được cử đi Tô Châu tham dự sự kiện Nvidia Roadshow. Trong phần bốc thăm may mắn cuối chương trình, anh chàng này đã trúng giải là một chiếc card đồ họa Nvidia RTX 5060 trị giá khoảng 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng).

Niềm vui của sự may mắn chưa tày gang thì rắc rối ập đến. Tin tức về giải thưởng nhanh chóng đến tai ban lãnh đạo công ty. Phía công ty lập tức đưa ra yêu cầu nộp lại chiếc GPU cho công ty.

Thực tập sinh nghỉ việc vì bị công ty ép nộp lại card RTX 5060 trúng thưởng ẢNH: TOM'S HARDWARE

Lý lẽ của công ty là chuyến đi này là công tác, mọi chi phí đi lại, ăn ở đều do họ chi trả. Nếu công ty không cử đi, nhân viên sẽ không có cơ hội trúng thưởng, do đó phần quà này phải thuộc về tài sản công ty.

Chàng thực tập sinh kiên quyết từ chối. Anh lập luận rằng việc trúng thưởng là do vận may cá nhân (bốc thăm ngẫu nhiên), không phải là sản phẩm của quá trình lao động hay nhiệm vụ được giao.

Căng thẳng leo thang khi cấp trên trực tiếp tham gia chất vấn. Dù cuối cùng công ty không dùng biện pháp mạnh để tịch thu chiếc card, nhưng phòng nhân sự đã lạnh lùng thông báo: "Cậu nên tìm công ty khác mà làm".

Không ngần ngại, ngay trong đêm hôm đó, chàng thực tập sinh đã nộp đơn xin nghỉ việc, ôm chiếc RTX 5060 về nhà.

Luật sư và cộng đồng mạng nói gì?

Giới luật sư nhận định phần thắng nghiêng về phía nhân viên. Giải thưởng bốc thăm may mắn thuộc về người sở hữu tấm vé tại thời điểm đó, không liên quan đến nhiệm vụ công việc, trừ khi hợp đồng lao động có quy định đặc thù từ trước.

Cư dân mạng Trung Quốc cũng đồng loạt bênh vực chàng trai trẻ. Một bình luận châm biếm nhận được nhiều lượt like: "Nếu cậu ấy đi sự kiện và chẳng may bị phạt 50.000 tệ, liệu công ty có đứng ra nhận đó là 'chi phí công tác' và nộp phạt giúp anh không?".

Câu chuyện là một bài học đắt giá về văn hóa doanh nghiệp và cách ứng xử trong môi trường công sở. Đối với chàng thực tập sinh, chiếc RTX 5060 có thể chỉ đáng giá hơn 10 triệu đồng, nhưng sự tự trọng và bài học về việc bảo vệ quyền lợi bản thân thì vô giá.