'Nghĩa địa tàu cá' làm khó ngư dân

Chờ ngân hàng thanh lý

Trước đây, nhiều ngư dân các xã Nghĩa An, Nghĩa Phú (TP.Quảng Ngãi) vay vốn ngân hàng (NH) để đóng tàu mới. Do đánh bắt không hiệu quả, nhiều chuyến biển thua lỗ nên ngư dân đành neo đậu tàu ở cửa sông Phú Thọ (TP.Quảng Ngãi) chờ thanh lý, trả nợ NH. Lâu ngày, các tàu cá này xuống cấp hư hỏng, nằm ngổn ngang gây ảnh hưởng đến việc ra vào và neo đậu tàu thuyền ở cửa sông Phú Thọ, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Phú.

Tàu tiền tỉ ngâm nước chờ ngân hàng thanh lý HẢI PHONG

Hơn 5 năm trước, ông Võ Văn Chí (xã Nghĩa An) vay vốn NH đóng mới tàu cá 600 mã lực với ngư lưới cụ hiện đại, trị giá khoảng 4 tỉ đồng. Nhưng rồi nhiều chuyến biển liên tiếp mất mùa, hoạt động đánh bắt ngày càng khó khăn, ông Chí bị lỗ nặng. "Vì vậy nên tôi phải cho tàu nằm bờ. Khoản vay NH sinh sôi, dần dần gia đình tôi không còn khả năng trả nợ. Tàu bị NH lấy rồi neo ở bến 5 năm nay nên bị hư hỏng và chìm", ông Chí tâm sự.

Theo ông Nguyễn Tấn Hồng (xã Nghĩa An), cứ đến mùa mưa bão, tàu cá chạy về cửa sông Phú Thọ tránh trú rất nhiều, việc va chạm với các tàu cá bị chìm xảy ra thường xuyên. Mặt khác, số tàu chìm còn ảnh hưởng đến môi trường, nhiều tàu hư hỏng nặng không được trục vớt khiến cửa sông nhếch nhác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho tàu thuyền.

Thống kê của chính quyền địa phương, trên sông Phú Thọ hiện có 6 tàu cá bị chìm chưa được trục vớt. Ông Võ Khánh, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa An, xác nhận các tàu cá bị chìm ở cửa sông Phú Thọ là của những ngư dân làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ NH. "Sắp tới, chính quyền địa phương sẽ làm việc với các chủ tàu có tàu bị chìm ở bến sông, cùng với NH liên quan để có phương án trục vớt xác tàu lên bờ nhằm tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tạo luồng lạch thông thoáng để các phương tiện tàu thuyền khác ra vào neo đậu an toàn", ông Khánh nói.

X ÁC TÀU VÀ RÁC THẢI GÂY Ô NHIỄM

Tại cảng cá Sa Huỳnh (P.Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, Quảng Ngãi), những năm trở lại đây, tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ngày một nghiêm trọng hơn. Xác tàu đắm, rác thải bủa vây khắp nơi khiến nhiều người ngao ngán. Dọc theo khu vực từ cầu Thạnh Đức 2 (P.Phổ Thạnh) xuống cảng cá Sa Huỳnh có hàng chục con tàu bị vứt bỏ, mục nát, hư hỏng nặng chỉ còn trơ lại bộ khung gỗ nằm trôi nổi trên mặt nước.

Ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch UBND TX.Đức Phổ, cho biết chính quyền thị xã đã xử lý một số xác tàu cũ, còn một số tàu khác đã được chủ tàu lấy máy mang đi nên không tìm được chủ phương tiện. UBND TX.Đức Phổ đã chỉ đạo P.Phổ Thạnh ra thông báo trên toàn địa bàn, ai là chủ phương tiện thì đến trục vớt. "Nếu không ai đến trục vớt, chính quyền địa phương sẽ tiến hành trục vớt xác tàu, đồng thời sẽ triển khai nạo vét thông luồng cảng cá Sa Huỳnh. Sau khi nạo vét thông luồng, có thể đáp ứng neo đậu cho khoảng 2.000 tàu thuyền tại cảng cá Sa Huỳnh", ông Vương nói.

Theo ông Dương Quốc Doanh (P.Phổ Thạnh), trước kia, những chiếc tàu cá này từng vươn khơi, tạo nguồn thu nhập chính của nhiều ngư dân. Nhưng giờ đây, nhiều con tàu nằm trơ khung, phơi nắng phơi mưa vì chủ tàu làm ăn thua lỗ hoặc tàu bị tai nạn trên biển… "Xác tàu lâu ngày gây ô nhiễm nguồn nước, làm mất mỹ quan và nghiêm trọng hơn là cản trở các tàu thuyền khác ra vào cảng, khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ neo đậu tàu vào mùa mưa bão", ông Doanh nói.

Ngoài ra, bà Ngô Thị Thoa (P.Phổ Thạnh) cho rằng tình trạng xả rác bừa bãi của người dân cũng là một vấn nạn nhức nhối. "Việc ô nhiễm khiến số lượng hải sản ở đây cũng giảm dần. Rác thải chủ yếu do người dân xả vô tội vạ, trôi nổi trên mặt nước. Lâu ngày rác tràn ngập, bốc mùi hôi thối nồng nặc", bà Thoa bức xúc nói.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND P.Phổ Thạnh, cho biết chính quyền địa phương đã yêu cầu các chủ tàu trục vớt các xác tàu bị bỏ ở cảng cá Sa Huỳnh lên bờ hoặc di chuyển đến địa điểm khác. Nếu chủ phương tiện không thực hiện, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với Ban Quản lý cảng cá Sa Huỳnh đưa các xác tàu cá đến địa điểm khác để thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng. "Có nhiều nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm ở khu vực cảng cá thêm nghiêm trọng, trong đó có việc cửa biển bị bồi lấp, tàu thuyền ra vào khó khăn và nhà máy xử lý rác thải ngừng hoạt động. Ngoài ra, việc một số hộ dân thiếu ý thức đã xả rác thải ra môi trường gây ô nhiễm", ông Lượng nói.

Theo Ban Quản lý cảng cá Sa Huỳnh, khu vực cảng có 22 chiếc tàu cá của ngư dân bị bỏ, đang hư hỏng. Năm 2021, đơn vị này đã làm việc với chính quyền địa phương và chủ tàu, yêu cầu tháo dỡ, trục vớt những tàu bị hư hỏng để đưa đi nơi khác. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tàu cá bỏ nổi trên mặt nước, chiếm một phần diện tích neo đậu của tàu thuyền.