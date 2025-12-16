Nghĩa hiệp đời thường: Những chàng trai đưa cá “khủng” trở về thiên nhiên

Việc làm nghĩa hiệp

Đội thiện nguyện Long Khánh do anh Đặng Văn Nghi (27 tuổi, ngụ xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp - trước đây là xã Long Khánh A, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) thành lập đầu năm 2025 với 12 thành viên. Mục đích của đội là giải cứu những con cá "khủng" trong ao hầm để thả về tự nhiên, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản và bảo tồn các loài cá quý hiếm. Chỉ cần nghe tin bà con chuẩn bị thu hoạch hầm cá lớn, đội lập tức có mặt.

Các thành viên đội tình nguyện vận chuyển cá hô “khủng” được bắt lên từ hầm cá nhà dân để thả về sông Tiền ẢNH: DUY TÂN

Chỉ chưa đầy 1 năm gắn bó với công việc đặc biệt này, cái tên "đội giải cứu cá khủng" đã trở nên quen thuộc với người dân Đồng Tháp. Thấy việc làm ý nghĩa, nhiều hộ nuôi cá khi phát hiện trong hầm có những con cá lớn, cá quý hiếm liền chủ động liên hệ anh Nghi đến hỗ trợ tát hầm và đưa cá đi thả.

Có những gia đình chuẩn bị thu hoạch sớm, nhưng khi thấy cá có trọng lượng lớn liền dừng lại, chờ đội đến. Tính đến nay, đội thiện nguyện đã thực hiện hơn 50 đợt thả cá về tự nhiên; trong đó có 8 con cá hô nặng từ 10 - 30 kg/con, cá tra từ 6 - 10 kg/con, cá trê từ 7 - 30 kg/con. "Bà con thương tụi tui lắm, hễ bắt được con cá lớn là gọi liền, dù là tối mịt hay sáng sớm", anh Nghi chia sẻ. Nhờ sự tin tưởng đó, số lượng cá được giải cứu ngày càng nhiều.

Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ nhất, anh Nghi kể lần giải cứu một con cá hô nặng hơn 30 kg. Các thành viên phải dùng lưới lớn giữ cá, sau đó đưa lên thùng nước, bơm ô xy rồi vận chuyển bằng xe tải hơn chục cây số ra khu vực bảo tồn trên sông Tiền. "Thấy nó vẫy mạnh rồi lao đi trong dòng nước, chúng tôi vui dữ lắm", anh Nghi kể.

Một con cá trê lớn được thả về sông ẢNH: DUY TÂN

Đưa cá "khủng" về ngôi nhà tự nhiên

Nơi thả cá là đoạn bờ kè An Thạnh (P.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), dài gần 2 km - nơi gần 2 năm trước, người dân phát hiện đàn cá tự nhiên xuất hiện xung quanh đám lục bình rộng lớn. Ban đầu chỉ vài con cá tra, cá mè, sau đó đàn cá ngày càng đông, đến nay đã lên đến hàng ngàn con… Trong đó, cá tra chiếm số lượng lớn, trọng lượng mỗi con từ 2 - 10 kg.

Trước thực trạng đặc biệt này, P.Hồng Ngự thành lập Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản với hơn 70 thành viên, gồm đại diện các đoàn thể và người dân địa phương. Tổ có 9 người trực thường xuyên để cho cá ăn, hướng dẫn khách tham quan, đồng thời vận động người dân không đánh bắt cá tại khu vực.

Anh Nghi thả một con cá “khủng” về khu cấm khai thác thủy sản ẢNH: DUY TÂN

Ngoài ra, các tổ viên phối hợp lực lượng chức năng tuần tra trên sông Tiền, lắp đặt đèn chiếu sáng, camera an ninh và cắt cử người trực đêm nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi đánh bắt trái phép. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, đàn cá ở bờ kè An Thạnh trở thành một trong những mô hình bảo vệ thủy sản hiếm hoi do chính người dân tự quản.

Mỗi ngày, tổ cho đàn cá ăn khoảng 2 bao thức ăn công nghiệp. Nhiều tiểu thương, quán ăn còn mang rau củ hư, trái cây dập hoặc thức ăn thừa đến cho cá, biến nơi đây thành "bếp ăn tự nhiên" của đàn cá. Vì vậy, việc thả cá tại khu vực này khiến các thành viên đội Long Khánh yên tâm. Trước mỗi chuyến thả cá, anh Nghi đều mua thêm 1 - 2 bao thức ăn để hỗ trợ tổ.

Làm chuyện "bao đồng" nhưng đầy nhân văn

Để vận chuyển những con cá lớn từ hầm nuôi đến nơi thả, đội phải chạy xe từ 5 - 30 km, chi phí xăng xe hoàn toàn tự lo. Nhiều người cho rằng anh Nghi tự chuốc cực vào người, nhưng anh chỉ cười: "Nếu mình không làm thì ai làm? Cá lớn ngày càng ít, giữ được con nào hay con đó; sau này con cháu mình còn được thấy chúng ngoài tự nhiên mới quý".

Các thành viên đội tình nguyện thả cá tại khu cấm khai thác thủy sản ẢNH: DUY TÂN

Không chỉ giải cứu cá, đội thiện nguyện Long Khánh còn tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng: Ship rau củ 0 đồng cho bếp ăn từ thiện, sưu tầm thuốc đem cho các phòng khám nhân đạo, phát quà cho người nghèo… Những việc thiện ấy lặng lẽ nhưng đầy ấm áp, xuất phát từ tình thương và tinh thần đoàn kết của những người dân miệt vườn.

Dù cuộc sống không mấy khá giả, anh Nghi vẫn dành phần lớn thời gian cho công tác thiện nguyện. Công việc chính của anh là trồng và bán sen đa lộc để lo cuộc sống hằng ngày, thế nhưng việc nghĩa vẫn được anh đặt lên hàng đầu.

"Nghèo tiền chứ không nghèo tình", anh nói. Với anh và các thành viên trong đội, niềm vui đơn giản là thấy bà con bớt khổ, những chú cá lớn tiếp tục bơi lội, góp phần giữ gìn sự đa dạng sinh học của dòng sông quê hương.

Trong đội, anh Đặng Hữu Nghị là một trong những thành viên đầy nhiệt huyết. Biết đến hoạt động thiện nguyện của anh Nghi từ những lần chứng kiến đội xuống hầm bắt cá cho bà con, anh Nghị xin tham gia và gắn bó đến nay. Mỗi khi có tin báo có cá "khủng", anh Nghị thường là người chạy xe đến trước để phụ tát hầm, chuẩn bị dụng cụ và hỗ trợ đưa cá lên bờ. Anh tâm sự: "Nhìn mấy con cá lớn được thả lại sông, khỏe mạnh bơi đi là tôi thấy vui rồi. Làm được việc có ích cho dòng sông quê mình thì cực mấy cũng chịu".