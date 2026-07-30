Nghĩa Phát cung cấp giải pháp nhà bạt và thiết bị sự kiện theo nhu cầu

Tổ chức sự kiện ngoài trời không chỉ là bài toán về trang trí hay số lượng khách. Một không gian phù hợp còn phải đáp ứng yêu cầu về mặt bằng, khả năng che nắng mưa, độ thông thoáng, lối di chuyển, vị trí sân khấu và cách bố trí từng khu vực. Trong đó, nhà bạt, rạp sự kiện và hệ khung là những hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách mời cũng như quá trình vận hành chương trình.

Từ nhu cầu đó, Nghĩa Phát cung cấp nhiều hạng mục phục vụ tiệc cưới, lễ gia tiên, khai trương, khánh thành, động thổ, hội nghị khách hàng, hội chợ, triển lãm và chương trình cộng đồng.

Nhiều lựa chọn cho từng sự kiện

Dịch vụ trọng tâm của Nghĩa Phát là cho thuê nhà bạt không gian và nhà bạt sự kiện. Đây là giải pháp phù hợp với chương trình cần diện tích che phủ lớn, không gian thông thoáng và khả năng phân chia nhiều khu vực. Nhà bạt có thể được dùng làm nơi đón khách, khu vực tiệc, không gian trưng bày, sân khấu hoặc khu vực tổ chức hoạt động tập trung.

Đối với đám cưới và tiệc gia đình, Nghĩa Phát cung cấp rạp sự kiện, rạp đám cưới theo diện tích thực tế. Việc lựa chọn chiều rộng, chiều dài, chiều cao mái và cách bố trí cần dựa trên số lượng bàn, lối đi, sân khấu, khu vực tiếp khách và điều kiện thi công.

Ngoài ra, Nghĩa Phát còn cung cấp dù che sự kiện và gian hàng phục vụ hội chợ, triển lãm hoặc chương trình bán hàng ngoài trời. Với các sự kiện có nhiều đơn vị tham gia, việc bố trí gian hàng và lối đi hợp lý sẽ giúp khách tham quan di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời tạo sự thống nhất cho toàn bộ khu vực tổ chức.

Khảo sát mặt bằng trước khi thi công

Mỗi địa điểm tổ chức có điều kiện khác nhau. Một khu đất trống sẽ cần phương án khác với sân nhà, khuôn viên doanh nghiệp hoặc mặt bằng nằm trong khu dân cư. Nền đất, lối vận chuyển, cây xanh, dây điện, công trình cố định và thời gian được phép thi công đều có thể ảnh hưởng đến việc lắp dựng.

Trước khi đề xuất phương án, đơn vị thi công cần nắm rõ diện tích sử dụng, bề rộng lối vào, vị trí tập kết vật tư, loại nền và thời điểm phải hoàn trả mặt bằng. Số lượng khách dự kiến, cách bố trí bàn ghế, khu vực sân khấu và yêu cầu trang trí cũng nên được trao đổi từ sớm.

Từ những thông tin này, Nghĩa Phát có thể tư vấn loại nhà bạt, kích thước, số lượng khung, chiều cao và cách chia khu vực phù hợp. Việc thống nhất ngay từ đầu giúp khách hàng kiểm soát ngân sách, hạn chế phát sinh và tránh phải thay đổi phương án khi ngày tổ chức đã đến gần.

Quy trình triển khai rõ ràng

Quy trình thường bắt đầu từ việc tiếp nhận ngày tổ chức, địa điểm, quy mô và nhu cầu sử dụng. Sau đó, Nghĩa Phát khảo sát hoặc tư vấn dựa trên hình ảnh, kích thước và sơ đồ mặt bằng do khách hàng cung cấp. Trên cơ sở đó, phương án được xây dựng kèm báo giá theo từng hạng mục.

Việc báo giá theo hạng mục giúp khách hàng dễ theo dõi chi phí, đồng thời có thể cân đối lại quy mô hoặc lựa chọn những phần việc thực sự cần thiết. Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chi phí thường gồm: diện tích lắp dựng, loại nhà bạt, số lượng khung, điều kiện vận chuyển, thời gian thi công và các hạng mục đi kèm.

Khi hai bên thống nhất, đội ngũ thi công tiến hành vận chuyển, lắp dựng và kiểm tra các vị trí liên kết, chân trụ, mái che và lối di chuyển. Sau chương trình, các hạng mục được tháo dỡ và bàn giao lại mặt bằng theo kế hoạch.

Quy trình rõ ràng giúp khách hàng dễ theo dõi tiến độ và thuận tiện phối hợp với các bộ phận âm thanh, ánh sáng, trang trí, bàn ghế hoặc hậu cần. Điều này đặc biệt cần thiết đối với những chương trình có nhiều nhà cung cấp cùng tham gia thi công.

Đồng hành cùng khách hàng từ khâu chuẩn bị

Với các dịch vụ gồm nhà bạt không gian, rạp sự kiện, rạp đám cưới, khung truss nhôm, dù che và gian hàng hội chợ, Nghĩa Phát hướng đến phục vụ cá nhân, doanh nghiệp và ban tổ chức tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số tỉnh miền Tây.

Để được tư vấn sát nhu cầu, khách hàng nên chuẩn bị ngày tổ chức, địa chỉ, kích thước mặt bằng, số lượng khách, loại sự kiện và các hạng mục dự kiến sử dụng. Hình ảnh hoặc sơ đồ khu vực lắp dựng cũng là thông tin hữu ích trong quá trình tư vấn ban đầu.

Trong bối cảnh yêu cầu đối với không gian sự kiện ngày càng cao, một đơn vị có khả năng tư vấn và triển khai đồng bộ sẽ giúp ban tổ chức giảm bớt áp lực chuẩn bị. Đây cũng là định hướng Nghĩa Phát theo đuổi: cung cấp dịch vụ cho thuê nhà bạt và thiết bị sự kiện phù hợp với từng mặt bằng, mục tiêu sử dụng và quy mô chương trình.