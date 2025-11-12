Nghĩa tình miền Nam đến với vùng 'sóng thần trên núi' xứ Huế

"Sóng thần" tàn phá Khe Tre

Cho đến chiều 11.11, sau hơn 2 tuần trải qua đận thiên tai nửa đời người chưa từng gặp, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Khuyên, ở xóm Thác Trượt, thôn Xuân Phú, xã Khe Tre vẫn còn thất thần khi đứng bên căn nhà bị lũ cuốn mất gần hết. Ngôi nhà ấy, họ sống gần 30 năm và có với nhau 3 người con gái, đã bị dòng lũ dữ ngày 27.10 cuốn phăng sau khi xé toạc một đoạn bờ sông Tả Trạch, khoét sâu vào đất liền gần 40m. Tiếp đó, nhà ông Trần Văn Viếng cũng bị lũ cuốn trôi chỉ sau một đêm. Ba hộ dân khác cùng xóm dù nhà chưa bị lũ cuốn mất nhưng đang nằm chênh vênh bên mép sông, chực chờ đổ sập. Con đường từng chạy thẳng trước dãy nhà dân nay đã biến thành một dòng suối; những ngôi nhà còn lại chênh vênh bên bờ vực, đối mặt nguy cơ tiếp tục sạt lở.

"Hôm sau nước rút, tui về thì thấy trong nhà còn phần nhà lều với ít chén bát, những thứ khác cuốn hết xuống sông, trôi đi mất. Trận lũ như sóng thần ập tới, chỉ giữ được tính mạng. Cũng may chính quyền, đoàn thể và nhiều bà con trong và ngoài TP.Huế chia sẻ, hỗ trợ nên chúng tôi cũng thấy ấm áp, bớt đi những khó khăn phía trước", bà Khuyên bộc bạch.

6 hộ dân ở xã Khe Tre (TP.Huế) bị sập, trôi nhà do mưa lũ nhận các phần quà do nhóm thiện nguyện ở xã Long Hải, TP.HCM và TP.Huế cùng Trạm CSGT Phú Lộc trao tặng ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre, cho biết, đợt lũ lịch sử vừa qua đã làm sạt lở nghiêm trọng dọc bờ sông Tả Trạch, với chiều sâu bờ sông bị sạt lở từ 20-30m, có nơi sạt lở sâu vào 40m, làm sập và cuốn trôi 6 ngôi nhà của các hộ dân ở thôn Xuân Phú, Phù Nam và Hà An. Những đoạn còn lại đã tiến sát nhà của người dân. Nhờ sự quyết liệt của chính quyền nên người dân kịp di dời, không thiệt hại tính mạng. Cả xã có 3 cây cầu bị hư hại nặng, sập móng đang chờ thành phố bố trí kinh phí khắc phục, chưa thể lưu thông. "UBND xã đã báo cáo và kiến nghị UBND TP.Huế xem xét bố trí quy hoạch khu tái định cư để bà con sống. Những ngày qua họ toàn phải trú tạm nhà người thân, hàng xóm", ông Phước cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Vy (xã Long Hải, TP.HCM) trao quà cho hộ dân bị sập nhà ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Ấm áp chuyến xe yêu thương

Từ miền Nam xa xôi, ngay sau khi thực hiện chuyến cứu trợ ở 3 tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên và Lạng Sơn trở về, hay tin cố đô Huế đang hứng chịu trận lũ lịch sử, thiệt hại nặng nề, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Vy (xã Long Hải, TP.HCM) cùng anh chị em, thành viên trong gia đình liền quyên góp và vận động thêm bà con thiện nguyện ở xã Long Hải để giúp đỡ đồng bào xứ Huế. Nhóm thiện nguyện ở miền Nam do ông Thọ chủ trì cũng phối hợp với một số nhà hảo tâm ở TP.Huế cùng Trạm CSGT Phú Lộc, Công an TP.Huế góp được gần 900 suất quà dành tặng cho bà con 19 thôn, tổ dân phố ở xã Khe Tre.

Bà con xã Khe Tre đến nhận quà ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Sáng 11.11, chuyến xe yêu thương mang gần 900 trăm phần quà trị giá gần 500 triệu đồng (mỗi suất gần 500 ngàn đồng) gồm thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm đã có mặt tại trụ sở Công an xã Khe Tre, trong đó dành tặng 60 triệu đồng tiền mặt và quà cho 6 hộ dân ở Khe Tre bị lũ cuốn trôi, sập nhà (mỗi hộ 10 triệu đồng).

Các cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc và Công an xã Khe Tre trao quà cho bà con ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Các cán bộ Trạm CSGT Phú Lộc trao quà cho bà con ẢNH: ĐÌNH TOÀN

"Tận mắt chứng kiến nỗi khổ của bà con xứ Huế, nhất là ở Khe Tre này chúng tôi xót một phần, nhưng cũng rất cảm kích tinh thần của bà con vượt qua khó khăn để ổn định lại cuộc sống. Chúng tôi rất biết ơn chính quyền, bà con xã Long Hải, TP.HCM cùng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP.Huế và lãnh đạo chính quyền xã, Công an xã Khe Tre và anh chị em thiện nguyện ở TP.Huế không quản ngại khó khăn tổ chức và phối hợp với chúng tôi để có các phần quà trao đến tận tay bà con lúc khó khăn này", ông Thọ xúc động bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH xuất nhập khẩu Phương Vy (xã Long Hải, TP.HCM) trao quà cho bà con xã Khe Tre ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Đại diện Trạm CSGT Phú Lộc cũng cho biết thêm, nhằm chia sẻ khó khăn với bà con, trước đó ngày 4.11, đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền, bà con thiện nguyện xã Tân Uyên, tỉnh Bắc Ninh trao 330 suất quà cứu trợ khẩn cấp cho bà con xã Nam Đông, TP.Huế bị thiệt hại do thiên tai.

"Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm kích với tấm lòng của bà con, các đơn vị, tổ chức, đã động viên, dành những phần quà kịp thời chia sẻ với nhân dân xã Khe Tre. Thiệt hại trên địa bàn xã hiện nay đang được nỗ lực khắc phục, để cuộc sống người dân sớm ổn định trở lại", ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre, bày tỏ.