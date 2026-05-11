Nghĩa tình nơi Bệnh viện Quân y 121

Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9) tọa lạc tại P.Ninh Kiều, trung tâm TP.Cần Thơ, ngày 11.5 đã hoàn tất chương trình khám sức khỏe miễn phí cho học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (341 đường 30.4, P.Tân An) TP.Cần Thơ. Công tác này thể hiện trách nhiệm cộng đồng, nghĩa tình quân dân của bệnh viện quân y lớn nhất ĐBSCL hiện nay.

Miễn phí khám, tư vấn sức khỏe nhiều lĩnh vực

Cuối tháng 3.2026, Bệnh viện Quân y 121 đã ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh nhằm góp phần chăm sóc, bảo vệ tuổi trẻ học đường. Chương trình sẽ giúp phát hiện sớm và tư vấn điều trị các bệnh lý thường gặp ở lứa tuổi học sinh.

Học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh tham gia khám sức khỏe miễn phí ẢNH: NHẬT HÀO

Đại tá, TTƯT-BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121, cho biết chương trình triển khai tại Trường THCS Lương Thế Vinh lần này bao gồm khám, sàng lọc, tư vấn các bệnh mắt (tật khúc xạ, viêm kết mạc…), tai - mũi - họng (viêm họng, viêm amidan, viêm tai…), răng - hàm - mặt (sâu răng, viêm nướu…), cột sống, cơ xương khớp; đồng thời cung cấp những thông tin thiết yếu liên quan dinh dưỡng, vắc xin, hướng dẫn lịch tiêm chủng phù hợp; phổ biến tư thế học tập, sinh hoạt học đường nhằm phòng tránh hiệu quả bệnh lý cong vẹo cột sống. "Chương trình triển khai vào các ngày chủ nhật hằng tuần (bắt đầu từ 5.4) cho đến khi hoàn tất với mục tiêu giúp đỡ khoảng 3.000 học sinh. Không chỉ học sinh, thầy cô giáo, quý phụ huynh có mặt tại các buổi khám cũng được tư vấn cặn kẻ nhiều lĩnh vực nhằm giúp mọi người có thêm kiến thức, thông tin cần biết liên quan sức khỏe…", BS.CK2 Trần Mạnh Hùng thông tin.

Đại tá, TTƯT-BS.CK2 Trần Mạnh Hùng tặng quà bệnh nhân dịp tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: NHẬT HÀO

Theo BS.CK2 Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ, lãnh đạo ngành y tế thành phố đánh giá cao và thống nhất việc Bệnh viện Quân y 121 khám bệnh miễn phí cho học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh trong các ngày chủ nhật (từ 5.4 đến 10.5). Sở Y tế TP.Cần Thơ cũng đã đề nghị trạm y tế phường tích cực phối hợp, hỗ trợ Bệnh viện Quân y 121 trong việc khám, chữa bệnh nhân đạo đúng theo quy định chung của Bộ Y tế.

Thầy Võ Thành Tâm, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, cho hay trên tinh thần tự nguyện, khuyến khích tất cả học sinh tham gia. Giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp cũng thông báo chương trình khám sức khỏe miễn phí học sinh đến phụ huynh. Nhà trường tạo điều kiện để phụ huynh đi cùng học sinh đến nghe tư vấn sức khỏe. Nhân viên y tế Trường THCS Lương Thế Vinh chuẩn bị sổ theo dõi sức khỏe học sinh và phối hợp với Bệnh viện Quân y 121 cập nhật kết quả. Những thông tin khám sàng lọc được ghi vào sổ theo dõi sức khỏe học sinh và thông báo riêng cho phụ huynh, không công khai rộng rãi.

Hướng về cộng đồng, chung tay hỗ trợ nhân dân

Tết Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121 đã đến tận giường bệnh thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà cho nhiều bệnh nhân. Hoạt động ân tình này đã tiếp thêm sức mới, nâng lên tinh thần cho người bệnh và gia đình riêng của họ. Niềm vui vì thế tiếp tục lan tỏa và cộng đồng ngày càng hạnh phúc.

Sau tết, ngày 19.3 tại xã Hưng Mỹ (tỉnh Cà Mau), Bệnh viện Quân y 121 đã phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 300 người dân, trao quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn. Đại tá Lê Văn Việt, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; đại tá, TTƯT-BS.CK2 Nguyễn Tấn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121; BS.CK2 Nguyễn Tấn Lực, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau… cùng tham dự chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này.

Bệnh viện Quân y 121 khám bệnh giúp dân xã Hưng Mỹ, Cà Mau ẢNH: NHẬT HÀO

Đại tá, BS.CK2 Lê Trọng Quân, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121, hôm 14.4 cũng đã dẫn đầu đoàn công tác về xã Trà Côn (Vĩnh Long) phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân, tặng quà đồng bào dân tộc Khmer, gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này càng gắn kết hơn nữa nghĩa tình quân - dân y và đồng bào các dân tộc nơi vùng đất còn nhiều khó khăn.

Đồng bào xã Trà Côn (Vĩnh Long) nhận quà từ Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121 Lê Trọng Quân ẢNH: HOÀNG ÁI

Theo đại tá, BS.CK2 Đặng Ngọc Thuyết, Bí thư đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 121, ngày 16.5 tới đây Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục phối hợp Trường đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao quà cho 300 người dân tại xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang. Chương trình nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tình cảm, trách nhiệm của quân đội với nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao đời sống đồng bào.

Xe các tỉnh thành đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Thông tin cho hay từ tháng 3.2025 đến nay, Bệnh viện Quân y 121 đã tổ chức 11 đoàn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.100 người dân vùng ĐBSCL, trao quà, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 810 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội, thiện nguyện cộng đồng đầy ý nghĩa này sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh trong thời gian tới.