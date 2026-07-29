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Nghĩa tình quân dân nơi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức
Video Thời sự

Nghĩa tình quân dân nơi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở xã Minh Đức

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Giữa rừng cao su ở xã Minh Đức, nơi Đội K72 miệt mài tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, những ly nước mát, bữa ăn giản dị và lời động viên chân tình từ người dân đã tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ. Nghĩa tình quân dân thắm đượm không chỉ làm ấm lòng những người thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với gia đình và đồng đội.


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