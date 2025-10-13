Nghịch lý: dược Việt tăng trưởng cao nhưng đối mặt bẫy giá trị thấp

Ngành dược Việt Nam: Tìm lối bứt phá từ phân khúc giá trị cao

Theo báo cáo Tổng quan Ngành dược Việt Nam của IQVIA Quý 2.2025, Việt Nam hiện dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về doanh số bán dược phẩm, đạt 9,081 tỉ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua cả Thái Lan (8,657 tỉ USD) và Philippines (5,155 tỉ USD). Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng của ngành vẫn còn rất lớn, nhất là khi dân số đang già hóa, thu nhập bình quân tăng cao và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu cấp thiết với các dược phẩm công nghệ cao, giá trị cao trong bối cảnh mô hình bệnh tật ngày càng phức tạp.

Tuy nhiên, cơ hội này cũng đi kèm không ít thách thức: ngành dược Việt Nam hiện vẫn phân mảnh, phần lớn tập trung vào sản xuất thuốc generic có biên lợi nhuận thấp, trong khi đầu tư cho R&D còn hạn chế, dẫn đến thiếu sản phẩm mới và giá trị gia tăng chưa cao.

Chính vì vậy, để thoát khỏi ‘bẫy giá trị thấp’ và hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, một trong những trụ cột quan trọng là phát triển các khu công nghiệp dược và thúc đẩy sản xuất dược phẩm công nghệ cao. Đây sẽ là nền tảng hạ tầng then chốt giúp hình thành hệ sinh thái khép kín, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ đó gia tăng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và từng bước nâng hàm lượng giá trị của thuốc nội địa, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Imexpharm và bước đi chủ động trong làn sóng mới của ngành dược

Imexpharm, doanh nghiệp nội địa hàng đầu với năng lực sản xuất đạt chuẩn EU-GMP (12 dây chuyền sản xuất EU-GMP tại 3 cụm nhà máy), định hướng năm 2025 sẽ tập trung phát triển các nhóm sản phẩm chiến lược như sinh dược phẩm, thuốc tương đương sinh học, dược liệu công nghệ cao và first generic.

Một phần dây chuyền sản xuất thuốc gói tại nhà máy EU-GMP của Imexpharm Ảnh: Imexpharm

Không chỉ dành đến 5% doanh thu mỗi năm đầu tư sâu vào R&D, Imexpharm tích cực hợp tác với các tập đoàn dược phẩm quốc tế, như với Genuone Sciences - Tập đoàn dược phẩm hàng đầu Hàn Quốc vào năm 2024, để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tiến tới sản xuất độc lập các thuốc biệt dược chất lượng cao với chi phí hợp lý, giảm gánh nặng tài chính và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Imexpharm chủ động đầu tư vào các dự án quy mô lớn, điển hình là dự án xây dựng Tổ hợp nhà máy dược phẩm Cát Khánh theo chuẩn EU-GMP tại tỉnh Đồng Tháp trên diện tích 9,7 ha với vốn đầu tư lên đến 1.495 tỉ đồng. Dự án được thiết kế là trung tâm sản xuất các loại thuốc mới, thuốc công nghệ cao và giá trị cao, góp phần đảm bảo nguồn cung bền vững cho cả thị trường trong và ngoài nước.

Với chiến lược tập trung vào dược phẩm công nghệ cao, Imexpharm duy trì tăng trưởng ổn định với doanh thu thuần trong 7 tháng đầu năm 2025 tăng 21% so với cùng kỳ đạt 1.407 tỉ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu cả năm.