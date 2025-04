Nghịch lý loài kangaroo khổng lồ tiền sử sống 'thư giãn', khép kín trong hang

Loài kangaroo protemnodon, sống trên lục địa Úc từ khoảng 5 triệu năm đến 40.000 năm trước, có kích thước lớn hơn đáng kể so với các họ kangaroo hiện đại. Một số con nặng đến 170 kg, gấp đôi so với loài kangaroo đỏ nặng nhất hiện nay. Với kích thước của chúng, các nhà khoa học dự đoán phạm vi sinh sống của protemnodon sẽ rộng lớn, theo The Guardian ngày 23.4

Nhà sinh thái học cổ đại Chris Laurikainen Gaete của Đại học Wollongong (Úc), đồng tác giả của nghiên cứu về protemnodon được đăng trên tạp chí Plos One, cho biết ở các loài kangaroo hiện đại, kích thước cơ thể sẽ tương quan với phạm vi sinh sống. Chẳng hạn, chuột túi pademelon có kích thước nhỏ thì chỉ sống trong phạm vi khoảng 1 km2, trong khi các loài to lớn như kangaroo đỏ có thể di chuyển xa và mở rộng lãnh thổ sinh sống lên đến 20 km2.

Một con non thuộc loài kangaroo đỏ, là loài chuột túi lớn nhất còn tồn tại ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, phân tích răng hóa thạch được tìm thấy gần núi Etna, cách thành phố Rockhampton 30 km về phía bắc ở bang Queensland (Úc), đã tiết lộ một điều khác biệt. Những con kangaroo protemnodon to lớn lại sống khép kín, có vòng đời chỉ sống quanh các hang động mà giới khóa học phát hiện bộ xương của loài này.

Tiến sĩ Scott Hocknull, một nhà cổ sinh vật học về động vật có xương sống và là giám tuyển cấp cao tại bảo tàng Queensland, nói rằng những cá thể kangaroo protemnodon có vẻ như là loài thích ở nhà và chỉ sống trong một không gian nhỏ xung quanh các hang đá vôi.



"Những con kangaroo khổng lồ này như đang thư giãn ở nhà, ăn lá rừng nhiệt đới, vì có rất nhiều lá xung quanh nơi sống. Điều đó cũng có nghĩa là môi trường sống khá ổn định trong hàng trăm ngàn năm, do đó loài vật này quyết định ở lại hang động là lựa chọn tốt", ông Hocknull nói.

Ông Hocknull nêu thêm loài protemnodon có thể đã trải qua thời gian "hạnh phúc", khi rừng mưa cung cấp nguồn thức ăn, trong khi sống tại các hang động giúp chúng tránh khỏi mối đe dọa từ các loài săn mồi.

Tuy nhiên, mặt trái của việc sống khép kín như loài protemnodon là dễ tuyệt chủng nếu khí hậu thay đổi. Thực tế tình trạng khô hạn kéo dài đã phá vỡ môi trường rừng mưa vào khoảng 280.000 năm trước. Hóa thạch của một số con protemnodon chủ yếu được tìm thấy ở phía nam và phía đông của đất nước. Các nhà khoa học còn tìm thấy hóa thạch protemnodon có niên đại gần nhất, khoảng 41.000 năm, trên đảo Tasmania.