Người học tiếng Anh thường gặp một hoặc nhiều vấn đề sau: Thiên về làm bài tập thay vì sử dụng ngôn ngữ. Thiếu một phương pháp phù hợp. Kiến thức rời rạc, không có hệ thống. Ít tiếp xúc với tiếng Anh thực tế; Quá tập trung vào thi cử; Sợ sai nên ít thực hành; Chưa hiểu logic vận hành của câu tiếng Anh.

Nguyên nhân sâu xa, phổ biến nhất là do không hiểu cách tiếng Anh vận hành, cụ thể nhiều người học thuộc từng từ và từng cấu trúc riêng lẻ nhưng không hiểu các vấn đề như chủ ngữ liên kết với động từ thế nào; mệnh đề phụ bổ nghĩa ra sao; ý chính nằm ở đâu trong câu.

Do đó, khi gặp câu dài trong IELTS hoặc tài liệu học thuật, họ bị "ngợp" và nghĩ rằng mình mất gốc. Vì vậy, ngay cả người đã học tiếng Anh 10–15 năm vẫn có thể cảm thấy "mất gốc". Ngược lại, nhiều người trưởng thành bắt đầu lại từ đầu nhưng học theo hướng hệ thống và thực hành thường xuyên có thể đạt trình độ sử dụng tốt chỉ sau 1–3 năm.

Nghịch lý nhiều người Việt học tiếng Anh lâu năm nhưng vẫn “mất gốc”?



