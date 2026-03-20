Nghịch lý trên thị trường bất động sản

Tình trạng nhà tái định cư bỏ hoang trong khi thiếu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá mềm cho người nghèo đô thị, người có thu nhập trung bình... là nghịch lý tồn tại nhiều năm qua ở TP.HCM cũng như một số địa phương trên cả nước.

Một bức tranh tưởng chừng như vô lý nhưng tồn tại hàng thập niên. Đó là hàng vạn căn nhà tái định cư bỏ hoang trong khi thiếu trầm trọng nhà ở xã hội (NƠXH). Hàng ngàn căn hộ tái định cư ngay khu đất kim cương của TP qua tới 4 phiên đấu giá vẫn ế ẩm trong khi hàng triệu người có thu nhập trung bình, thậm chí thu nhập khá không thể có nổi chỗ an cư. Nghịch lý thừa - thiếu nhà ở trên thị trường bất động sản cứ tồn tại năm này qua năm khác và tới giờ vẫn chưa có lời giải.

Thực tế, TP.HCM từng đề xuất chuyển một phần căn hộ tái định cư dư thừa sang NƠXH để đáp ứng nhu cầu cho người dân và tránh lãng phí. Thậm chí, vấn đề này từng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và đưa ra tại buổi thảo luận tổ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế mấy năm trước. Thế nhưng do nhiều vướng mắc, đặc biệt là khâu định giá nên chỗ thiếu cứ thiếu, nơi thừa cứ thừa. Thẳng thắn mà nói thì định giá đất "tắc" thời gian qua ở khắp nơi chứ chẳng riêng gì với nhà tái định cư. Mà tắc khâu này thì ách luôn các khâu sau. Đó là chưa kể hàng loạt quy định, pháp lý giữa 2 loại nhà này cũng khác nhau nên việc hoán đổi từ nhà tái định cư sang NƠXH dù ai cũng thấy lợi đơn lợi kép nhưng vẫn giậm chân tại chỗ.

Tuy nhiên có một cánh cửa mới để giải quyết khối tài sản công khổng lồ đang bị lãng phí này, đó chính là chuyển nhà tái định cư sang nhà thương mại giá bình dân, phân khúc mà Chính phủ đang thúc đẩy phát triển để bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho mọi người dân. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp. Trong bối cảnh hàng vạn căn nhà tái định cư bỏ hoang, chuyển sang NƠXH không được thì chuyển sang nhà ở thương mại có giá phù hợp là "một mũi tên trúng nhiều đích". Vừa tận dụng được quỹ nhà bỏ hoang, vừa đáp ứng được nhu cầu của người dân, vừa giải quyết an sinh xã hội... Nếu NƠXH bị ràng buộc bởi nhiều quy định thì nhà ở thương mại dễ thở hơn. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng vừa ban hành Quy chế hoạt động mới cho Hội đồng Thẩm định giá đất nhằm tạo ra cơ chế hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị bền vững. Nghĩa là vấn đề tắc nhất để chuyển đổi là định giá đất cũng đã có cơ sở giải quyết.

Nhìn lại thời gian qua, lãnh đạo chính quyền TP.HCM đã thực hiện nhiều việc làm hướng tới nâng cao chất lượng đời sống cho người dân như thu hồi "đất vàng" để làm công viên, khu tưởng niệm. Ngay cả các dự án quây tôn chưa sử dụng cũng được cải tạo để tăng mảng xanh cho người dân cũng như thay đổi diện mạo đô thị dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, kéo dài cho tới bây giờ. Với những hành động đó, người dân TP hoàn toàn có quyền kỳ vọng lãnh đạo chính quyền sẽ có phương án giải quyết dứt điểm nghịch lý thừa nhà tái định cư, thiếu NƠXH, nhà ở thương mại giá rẻ trên địa bàn.

Nhìn rộng trên cả nước, việc này cũng cần được giải quyết dứt điểm để tránh lãng phí tài sản công khi đất nước đang tận dụng mọi nguồn lực để tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu có và thịnh vượng cho cả dân tộc.