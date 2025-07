Nghiêm trị hành vi xem thường tính mạng người khác

Như Thanh Niên thông tin, ngày 12.7, mạng xã hội lan truyền clip 2 xe buýt va chạm được cho là chèn ép nhau khi lưu thông trên đường, khiến phương tiện lao lên vỉa hè. Theo đó, đoạn clip dài 40 giây ghi lại cảnh 2 xe buýt chạy trên đường. Phía sau 2 xe buýt có rất nhiều xe máy cùng lưu thông. Trong lúc đang di chuyển, dừng đón khách, một xe buýt đã chạy vượt lên phía trước. Hai xe buýt áp sát nhau, va chạm. Tại hiện trường, 1 xe buýt vẫn nằm dưới lòng đường, sát lề. Xe buýt còn lại nằm trên vỉa hè.

Hai xe buýt va chạm được cho là ép nhau khi lưu thông trên đường ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo đó, sự việc xảy ra trên đường Kinh Dương Vương, P.An Lạc (Q.Bình Tân cũ), TP.HCM. Liên quan đoạn clip này, đại diện Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết vụ việc xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 8.7, trên đường Kinh Dương Vương. Khi đó, xe buýt biển số 51B-269.84 hoạt động trên tuyến không trợ giá số hiệu 62-8: Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Tân An thuộc Hợp tác xã xe khách liên tỉnh Miền Tây quản lý, hướng về Bến xe Tân An và xe buýt biển số 62G-005.31 hoạt động tuyến không trợ giá số hiệu 62-10: Bến xe buýt Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông do Hợp tác xã vận tải Châu Thành quản lý, hướng về Thanh Vĩnh Đông, khi đến đoạn đường Kinh Dương Vương (gần đến vòng xoay An Lạc) thì 2 xe buýt có xảy ra va chạm với nhau (vận tốc cuối trước khi xe dừng là 3 km/giờ).

Vụ va chạm khiến xe buýt 51B-269.84 văng lên lề đường đi bộ, kính xe bị hư hại. Qua xác minh, Nguyễn Tuấn Anh là tài xế lái xe buýt biển số 51B-269.84. Lái xe Trần Hoàng Minh điều khiển xe buýt biển số 62G-005.31.

Hành vi nguy hiểm

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bức xúc cho rằng đây là hành vi coi thường tính mạng của hành khách trên xe và những người tham gia giao thông khác.

"Hai tài xế xe buýt đã có hành vi cố ý dùng phương tiện giao thông để chèn ép, uy hiếp nhau, tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến tính mạng của nhiều người. Cần điều tra và xử lý thích đáng để răn đe, tránh những tiền lệ nguy hiểm tương tự trong tương lai", BĐ Hung Huy bức xúc.

Cùng quan điểm, BĐ Duy Phan ý kiến: "Hành vi lái xe thiếu trách nhiệm của một số tài xế xe buýt đang khiến người dân cực kỳ bất an khi đi trên đường, trường hợp này là một ví dụ. Chúng tôi đề nghị tước bằng lái vĩnh viễn những cá nhân này, đồng thời nếu có yếu tố cấu thành tội phạm, cần xử lý hình sự để răn đe".

Còn BĐ Viet Bao viết: "Cần xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm này. Cấm vĩnh viễn tài xế có hành vi này lái xe vì gây mất an toàn cho những người khác đang tham gia giao thông".

"Thực trạng giao thông hiện nay cho thấy một điều đáng lo ngại, những hành vi thiếu kiểm soát không còn là cá biệt, mà là hậu quả của sự coi thường luật giao thông, sự thiếu ý thức khi điều khiển phương tiện... Không cần đến va chạm trực tiếp, việc xe buýt thường xuyên lấn chiếm làn xe máy đã tạo ra vô số tình huống nguy hiểm. Cá nhân tôi từng kinh hoàng khi thấy một chiếc xe buýt di chuyển hai bánh trên vỉa hè, hai bánh dưới lòng đường, một cảnh tượng minh chứng cho sự bất chấp mọi nguyên tắc an toàn. Để chấm dứt tình trạng này và bảo vệ những người tham gia giao thông khác, cần phải tước bằng lái vĩnh viễn đối với những tài xế có hành vi nguy hiểm khi điều khiển phương tiện", BĐ Song Nguyễn thẳng thắn.

Chế tài nghiêm khắc, tăng cường quản lý

Không chỉ lên án, nhiều BĐ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi xấu xí này.

"Xe buýt là phương tiện công cộng, phục vụ đông đảo người dân, hành vi thiếu chuẩn mực của một số tài xế đã làm xấu đi hình ảnh của xe buýt, vốn đã gặp nhiều định kiến về chất lượng phục vụ cũng như sự an toàn. Điều này khiến người dân ngần ngại hơn khi lựa chọn xe buýt là phương tiện di chuyển. Thiết nghĩ nên tước bằng lái vĩnh viễn hành vi xấu xí trên là biện pháp cần thiết và dứt khoát, bởi nếu không, sớm muộn gì những tài xế này cũng sẽ gây họa", BĐ Hiệp Anh ý kiến.

Cùng quan điểm, BĐ Đỗ Minh cho rằng hành vi vi phạm luật giao thông, gây nguy hiểm cần bị xử lý nghiêm minh, thậm chí tước bằng lái vĩnh viễn nếu mức độ nghiêm trọng.

BĐ Anh Thơ đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý và chế tài những cá nhân vi phạm. "Cần có những biện pháp mạnh hơn để quản lý hoạt động của xe buýt, trong đó có cả việc lắp đặt camera giám sát hành trình có thể truy xuất dữ liệu từ xa, tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm các vi phạm về tốc độ, vượt ẩu, lấn làn, tranh giành khách...", BĐ này góp ý thêm.

"Ngoài trình độ chuyên môn, thiết nghĩ các đơn vị quản lý cũng cần đặt nặng hơn vào việc giáo dục, đào tạo đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử và lái xe an toàn cho tài xế, tiếp viên của xe. Có như vậy thì những hình ảnh xấu xí liên quan đến xe buýt mới có thể cải thiện trong mắt người dân", BĐ Thanh Hùng góp ý.