Nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù cho Nghệ An

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ các cơ chế, chính sách đặc thù phải bám sát mục tiêu, định hướng phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ…



Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc Q.H

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban Pháp luật cùng Bộ Tư pháp và Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội với tinh thần chuẩn bị ở mức cao nhất, phấn đấu trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 tới.

Liên quan đến các cơ chế, chính sách cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Đảng đoàn Quốc hội, ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách và các bộ, ngành, để sớm hoàn thiện nội dung cơ chế, chính sách và hồ sơ dự thảo nghị quyết.

"Tinh thần là những nghị quyết, chính sách đã được áp dụng cho các địa phương khác và hiện đang triển khai thì đồng ý tiếp tục cho áp dụng với tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, cần có sự tính toán, làm rõ thêm về sự cần thiết và tính khả thi của các cơ chế, chính sách", Chủ tịch Quốc hội nêu.

Với những chính sách mới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định tinh thần chung của Đảng đoàn Quốc hội là cơ bản tán thành với đề xuất của tỉnh Nghệ An, đồng thời cần rà soát, đối chiếu, bảo đảm không trùng lặp với những chính sách đã được thể hiện trong các luật vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực thi hành trong thời gian tới đây, hoặc những chính sách đã nằm trong định hướng sửa đổi, bổ sung trong các nghị định của Chính phủ.