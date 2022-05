Nghiên cứu: Covid-19 ảnh hưởng chức năng nhận thức, giảm IQ

Nghiên cứu được nhóm nhà khoa học tại Đại học Cambridge và Đại học Hoàng đế London của Anh thực hiện trên 46 người mắc Covid-19 và được điều trị tại bệnh viện. Nghiên cứu được đăng trên chuyên san eClinicalMedicine gần đây.

Sputnik ngày 5.5 cho biết những người tham gia được kiểm tra chi tiết khả năng nhận thức, đo lường nhiều khía cạnh trong chức năng thần kinh của họ khoảng 6 tháng sau khi mắc Covid-19.

Nhóm tác giả ước tính mức ảnh hưởng nhận thức của các bệnh nhân tương đương với mức suy giảm nhận thức trung bình khi con người già đi 20 tuổi, từ 50-70 tuổi và tương đương với việc mất đi 10 điểm IQ (chỉ số thông minh).





Giáo sư David Menon thuộc Khoa gây mê của Đại học Cambridge, tác giả của nghiên cứu, cho biết suy giảm nhận thức là triệu chứng thường gặp của các chứng rối loạn thần kinh gồm sa sút trí tuệ và do già đi nhưng việc suy giảm nhận thức do Covid-19 lại khác biệt so với những nguyên nhân khác.

Các nhà nghiên cứu nói rằng chỉ số nhận thức của bệnh nhân sau đó dần cải thiện nhưng có thể sẽ không hoàn toàn hồi phục. “Chúng tôi đã theo dõi một số bệnh nhân đến 10 tháng sau khi nhiễm bệnh nên có thể thấy sự cải thiện rất chậm. Dù điều này không mang ý nghĩa lớn về mặt số liệu nhưng ít ra nó đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, rất có khả năng là một số bệnh nhân này sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn”, ông Menon nói.