Covid-19 có thể gây tổn thương não hơn bệnh Alzheimer ở người cao tuổi

Các nhà nghiên cứu của trường y Grossman thuộc Đại học New York (Mỹ) đã thực hiện cuộc nghiên cứu trong giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, từ tháng 3 đến tháng 5.2020.

Họ ghi nhận 251 người bệnh cao tuổi chưa xuất hiện những triệu chứng suy giảm chức năng nhận thức hoặc mất trí nhớ trước khi nhập viện điều trị Covid-19.

Kế đến, các bệnh nhân được chia theo hai nhóm, có hoặc không xuất hiện triệu chứng suy thoái thần kinh trong quá trình điều trị, cũng như thời điểm họ khỏi bệnh, xuất viện hoặc tử vong.

Đội ngũ chuyên gia phát hiện, trong thời gian ngắn các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, phía bác sĩ ghi nhận được 7 chỉ số tổn hại não ở mức độ cao ở nhóm này, thậm chí còn cao hơn các bệnh nhân Alzheimer mà không mắc Covid-19.





Các thông số trên cao hơn ở những người tử vong so với người khỏi bệnh và được xuất viện, theo báo cáo đăng trên chuyên san Alzheimer’s & Dementia®: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Một cuộc phân tích thứ hai cũng phát hiện một vài chỉ số cao hơn hẳn ở nhóm bệnh nhân Covid-19 nếu so với người mắc Alzheimer. Trong một trường hợp, các chỉ số cao hơn gấp 2 lần.

“Báo cáo của chúng tôi cho thấy bệnh nhân nhập viện điều trị Covid-19, đặc biệt ở những người xảy ra các triệu chứng thần kinh, có thể xuất hiện những chỉ số tổn thương não ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn những người mắc Alzheimer", theo tác giả báo cáo, giáo sư Jennifer Frontera.

Năm 2021, các nhà nghiên cứu của Đại học Texas (Mỹ) đã theo dõi những bệnh nhân Covid-19 xảy ra các triệu chứng thần kinh kéo dài khoảng 1 năm. Họ phát hiện bệnh nhân trẻ hơn nhiều khả năng bị tình trạng trầm cảm, lo lắng. Trong khi đó, nhóm bệnh nhân trong độ tuổi 60, 70 xảy ra các triệu chứng tương tự giai đoạn đầu khởi phát Alzheimer.