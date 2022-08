Nghiên cứu: Điều làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường của bạn lên 80 lần

Béo phì là nguyên nhân trực tiếp của bệnh tiểu đường, theo trang web về bệnh tiểu đường của Anh Diabetes.co.uk.

Những con số gây sốc từ nhiều nghiên cứu khác nhau

Béo phì chiếm 80-85% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Theo nhật báo Guardian (Anh), tổ chức về bệnh tiểu đường của Anh Diabetes UK cảnh báo những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 80 lần so với những người có cân nặng bình thường.

Nghiên cứu cho biết những người có chỉ số BMI trên 30 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao gấp 10 lần. Và trong khoảng thời gian 10 năm, những người có chỉ số BMI trên 35 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 80 lần so với những người có chỉ số BMI khỏe mạnh dưới 22, theo Guardian.

Còn nghiên cứu, được công bố trên tạp chí chuyên khoa Academy of Managed Care Pharmacy, người béo phì có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường vượt 27,6 lần so với những người có cân nặng bình thường.

Người béo phì nghiêm trọng - với BMI trên 40, có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn 53 lần.

Nghiên cứu Nurses’ Health Study cũng báo cáo phụ nữ có BMI từ 24-24,9 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 5 lần so với người có BMI dưới 22.

Dữ liệu từ một nghiên cứu khác Professionals Health Study, đã chứng minh nam giới có chỉ số BMI trên 35 có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 42 lần so với người có BMI dưới 23, theo trang West Virginia Department of Health and Human Resources (Mỹ).

Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết, người béo phì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn khoảng 6 lần so với những người có cân nặng bình thường.

Douglas Smallwood, Giám đốc điều hành của Diabetes UK, cho biết: Những con số này cho thấy mức độ gây sốc của béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.





Tại sao béo phì gây ra bệnh tiểu đường loại 2?

Nghiên cứu cho thấy càng nhiều mỡ cơ thể, insulin càng hoạt động kém hiệu quả và lượng glucose tích tụ trong máu càng nhiều.

Các nghiên cứu cho thấy mỡ bụng khiến các tế bào mỡ tiết ra các hóa chất “gây viêm”, có thể làm giảm độ nhạy insulin. Người béo bụng có nguy cơ đặc biệt cao.

Béo phì khiến mô mỡ giải phóng các phân tử chất béo vào máu, điều này có thể ảnh hưởng đến các tế bào đáp ứng insulin và làm giảm độ nhạy insulin.

Những ai có nguy cơ cao hơn?

Đặc biệt người béo phí có kèm thêm các yếu tố như tiền sử gia đình, chế độ ăn kém, ít tập thể dục, căng thẳng, sức khỏe đường ruột kém - có nguy cơ cao hơn.

Những người béo phì bị hạn chế sản xuất insulin, cũng có nguy cơ cao hơn.

Ngăn ngừa béo phì

Béo phì - nếu không thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục, có thể nhanh chóng dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2.

Tin vui là giảm trọng lượng cơ thể, dù chỉ một lượng nhỏ, có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường, bệnh tim và các loại ung thư.

Theo Dịch vụ Y tế quốc gia Anh, giảm 5-10% trọng lượng cơ thể, tập thể dục thường xuyên có thể giảm hơn 50% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, theo Diabetes.co.uk.

Các yếu tố khác dẫn đến sự gia tăng cả bệnh tiểu đường và béo phì là ăn quá nhiều, không tập thể dục, ngủ ít hơn 7 giờ một ngày, theo GoodRX Health.