Nghiên cứu giải pháp tổng thể, toàn diện phòng, chống lũ cho Hà Nội

Ngày 3.11, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống thủy lợi, đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, phòng, chống lũ.

Nước lũ sông Bùi dâng cao gây ngập cho khu dân cư trên địa bàn xã Xuân Mai hồi tháng 9 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trọng tâm là hệ thống sông Tích - Bùi - Đáy và các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập úng.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã thông tin về Đề án khảo sát, đánh giá công năng, nhiệm vụ, đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng, giá trị hệ thống thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả chủ yếu của Đề án, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất trong giai đoạn 2026 - 2027, UBND thành phố quan tâm, tập trung đầu tư hệ thống các công trình thủy lợi trọng điểm theo 4 nhóm: Tiêu thoát nước, phòng, chống lũ; An ninh nguồn nước, tưới, cấp nước; Hồ chứa đa mục tiêu; Sông, kênh.

Đối với Đề án về các giải pháp kiểm soát lũ và hạn chế úng ngập lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đã khái quát hiện trạng; đưa ra đề xuất một số giải pháp đầu tư, cải tạo đồng bộ hệ thống đê điều, thủy lợi theo hướng tăng khả năng trữ, điều tiết và cắt giảm lũ ở thượng nguồn; cải tạo lòng dẫn, bổ sung hướng tiêu thoát nước cho lưu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường cũng lưu ý các nhóm giải pháp kiểm soát lũ, hạn chế úng ngập lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy cần hướng tới mục tiêu từng bước nâng cao năng lực chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ và úng ngập; bảo đảm an toàn dân cư, công trình, hạ tầng, giảm thiệt hại đối với sản xuất và đời sống.

Đồng thời, việc đầu tư, quản lý và khai thác hệ thống thủy lợi cần phát huy hiệu quả đa mục tiêu, phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.