Nghiên cứu mới phát hiện ruột, gan mỗi người là hoàn toàn khác nhau

Sự khác biệt trong cấu tạo ruột và gan của mỗi người đóng vai trò lớn với bác sĩ và bệnh nhân. Hiện tại, các phương pháp phẫu thuật, điều trị y tế, thậm chí cả chế độ ăn uống và khuyến nghị về lối sống đều được đưa ra để dành cho những người có các chỉ số cơ thể ở mức trung bình. Trong khi đó, hệ tiêu hóa của mỗi người lại có thể khác nhau, theo trang tin U.S. News & World Report (Mỹ).

Cấu tạo ruột của mỗi người có thể rất khác nhau SHUTTERSTOCK

Trong nghiên cứu, Phó giáo sư Erin McKenney và các cộng sự tại Đại học Bang Bắc Carolina (Mỹ) đã giải phẫu cơ thể và đo lường ruột, gan của 45 người hiến tặng thi thể sau khi chết cho y học. Họ phát hiện một số người có lá gan lớn hơn so với bình thường, trong khi ruột non và ruột già lại dài hơn.

Thậm chí, một số cơ quan còn nằm sai vị trí. "Tôi suýt không tìm thấy ruột thừa của một người vì nó nằm ở phía sau manh tràng thay vì phía trước", bà McKenney cho biết.

Có những người manh tràng có kích thước lớn hơn bình thường rất nhiều. Một manh tràng điển hình có kích thước khoảng từ 3 đến 5 cm. Nhưng trong quá trình nghiên cứu, nhóm khoa học phát hiện một người phụ nữ có manh tràng dài từ 10 đến 12 cm.

Họ cũng phát hiện ruột non phụ nữ có xu hướng dài hơn nam giới, trong khi đàn ông lại có ruột già dài hơn. Phát hiện này ủng hộ giả thuyết phụ nữ có khả năng sống sót tốt hơn đàn ông khi trải qua thời kỳ khan hiếm thức ăn. Điều này là do ruột non của họ dài hơn, nhờ đó khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn tốt hơn đàn ông.

Trong khi đó, đàn ông có ruột già dài hơn, ruột già lại có khả năng hấp thụ nước trong phân. Ruột già càng dài thì phân sẽ nằm trong đó lâu hơn và được hấp thụ nước nhiều hơn. Tình trạng này có thể dễ gây táo bón. Do đó, chất xơ và uống đủ nước sẽ quan trọng hơn với sức khỏe đường ruột nam giới.

"Nếu bạn đang nói chuyện với 4 người khác nhau thì rất có thể tất cả họ đều có đường ruột khác nhau", bà McKenney nói thêm.

Việc phát hiện các cơ quan như ruột, gan của mỗi người là khác nhau có thể tạo ra sự thay đổi trong chăm sóc sức khỏe. Chẳng hạn, chiều dài ruột khác nhau có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích. Những người này cần được chăm sóc và tư vấn để có thể ứng phó với nguy cơ bệnh tốt hơn, theo U.S. News & World Report.