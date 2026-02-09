Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Nghiên cứu mới về khả năng ức chế độc tố nấm mốc và chứng nhận HACCP International

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
09/02/2026 20:01 GMT+7

Panasonic công bố kết quả nghiên cứu về khả năng ức chế độc tố từ nấm mốc của công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 và các sản phẩm đạt chứng nhận quốc tế HACCP International.

Trong điều kiện thử nghiệm với buồng 45 lít, công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 đã đạt tỷ lệ vô hiệu hóa lên đến 90% chỉ sau 5 phút đối với các độc tố từ nấm mốc gồm Aflatoxin B1, Gliotoxin và Sterigmatocystin. Trong đó, Aflatoxin B1 là loại độc tố từ nấm mốc nguy hiểm được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào nhóm các chất có nguy cơ gây ung thư cao.

Bên cạnh các đột phá khoa học, hiệu quả của nanoe™ X thế hệ 3 còn được khẳng định qua các tiêu chuẩn quốc tế uy tín. Panasonic là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam sở hữu dòng điều hòa thương mại (điều hòa âm trần, điều hòa nối ống gió) tích hợp nanoe™ X thế hệ 3 và thiết bị xử lý không khí ziaino™ đạt chứng nhận quốc tế HACCP International - phù hợp để sử dụng trong các không gian F&B chuyên nghiệp yêu cầu nghiêm ngặt như: nhà máy chế biến thực phẩm, siêu thị, nhà hàng,…

Nghiên cứu mới về khả năng ức chế độc tố nấm mốc và chứng nhận HACCP International - Ảnh 1.

Ông Nigel Asai - Đại diện HACCP International chia sẻ về tầm quan trọng của giải pháp không khí trong an toàn thực phẩm

Việc một thiết bị điều hòa không khí vượt qua 10 tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt để đạt chứng nhận quốc tế HACCP International được xem là minh chứng cho năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ của Panasonic.

Khám phá thêm chủ đề

nấm mốc Panasonic HACCP International ức chế độc tố nấm mốc Công nghệ nanoe Điều hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận