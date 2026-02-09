Nghiên cứu mới về khả năng ức chế độc tố nấm mốc và chứng nhận HACCP International

Trong điều kiện thử nghiệm với buồng 45 lít, công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 đã đạt tỷ lệ vô hiệu hóa lên đến 90% chỉ sau 5 phút đối với các độc tố từ nấm mốc gồm Aflatoxin B1, Gliotoxin và Sterigmatocystin. Trong đó, Aflatoxin B1 là loại độc tố từ nấm mốc nguy hiểm được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào nhóm các chất có nguy cơ gây ung thư cao.

Bên cạnh các đột phá khoa học, hiệu quả của nanoe™ X thế hệ 3 còn được khẳng định qua các tiêu chuẩn quốc tế uy tín. Panasonic là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam sở hữu dòng điều hòa thương mại (điều hòa âm trần, điều hòa nối ống gió) tích hợp nanoe™ X thế hệ 3 và thiết bị xử lý không khí ziaino™ đạt chứng nhận quốc tế HACCP International - phù hợp để sử dụng trong các không gian F&B chuyên nghiệp yêu cầu nghiêm ngặt như: nhà máy chế biến thực phẩm, siêu thị, nhà hàng,…

Ông Nigel Asai - Đại diện HACCP International chia sẻ về tầm quan trọng của giải pháp không khí trong an toàn thực phẩm

Việc một thiết bị điều hòa không khí vượt qua 10 tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt để đạt chứng nhận quốc tế HACCP International được xem là minh chứng cho năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ của Panasonic.