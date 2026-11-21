Nghiên cứu: Ngắm biển có tác dụng tốt cho bệnh nhân ICU

Một bệnh viện ở Barcelona phát hiện ra rằng việc đi dạo bên bờ biển giúp bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) phục hồi tốt hơn