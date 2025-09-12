NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối được vinh danh và trao giải cống hiến trọn đời

NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối - nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, vì những đóng góp của ông đối với sự nghiệp y tế Việt Nam.

Đây là giải thưởng uy tín của hội nghị, sự ghi nhận của Bộ Y tế và Hiệp Hội Quản lý bệnh viện châu Á đặc biệt dành cho những người có cống hiến quan trọng đối với y tế khu vực châu Á. Hội đồng xét giải đã nhất trí bầu chọn GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối theo đề nghị của Bộ Y tế.

NGND-GS-TS-BS Nguyễn Đình Hối Ảnh: BVCC

Sau khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 1960, từ năm 1993 đến năm 2007, Ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM. Dù gánh vác trọng trách quản lý, GS Nguyễn Đình Hối vẫn giữ vững tinh thần của một nhà giáo và thầy thuốc.

Trong sự nghiệp, ông là Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học và sau đại học, hướng dẫn 23 luận án tiến sĩ, 9 chuyên khoa cấp 2, 12 luận văn thạc sĩ cùng nhiều luận văn chuyên khoa cấp 1 và nội trú; Chủ biên 10 tập giáo trình, 5 sách chuyên khảo; Chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và công bố hơn 70 báo cáo khoa học.

Ông còn đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật của trường, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Gan Mật thuộc trung tâm y tế chuyên sâu và là chủ tịch của nhiều hội thảo về lĩnh vực y, dược trong nước và quốc tế.

Những đóng góp to lớn của ông đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì năm 1985, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2002 và 2009, Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1996, Giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ năm 2006, Giải thưởng Tôn Thất Tùng năm 2004, vì những đóng góp to lớn vào sự phát triển của ngành ngoại khoa Việt Nam.