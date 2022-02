Ngộ độc do đốt than để sưởi

Các bệnh nhân (BN) ngộ độc khí CO nhập viện gần nhất là 3 người trong cùng gia đình, gồm: Lường Thị D. (người mẹ, 68 tuổi), Lường Thị H. (con gái, 26 tuổi) và Lường Mạnh T. (cháu trai, 7 tuổi). 3 BN đều là người dân tộc Thái, có địa chỉ ở H.Tuần Giáo (Lai Châu), hiện đang trọ ở Hà Nội để học tập và chữa bệnh.

Phòng trọ của gia đình này rộng chừng 10 m2, được xây khép kín. Chị Lường Thị H. cho biết, khoảng 19 giờ ngày 20.2 sau khi tắm xong, cháu Lường Mạnh T. rét quá nên chị H. đưa bếp than tổ ong vào trong phòng và đóng kín cửa để sưởi. Khoảng 22 giờ cùng ngày, cháu T. có biểu hiện buồn nôn và đau đầu. Sau đó, chị H. và bà D. cũng tiếp tục có biểu hiện tương tự.

Gia đình được người dân cùng trọ đưa đến Trung tâm Chống độc cấp cứu ngay trong đêm. Qua kiểm tra, các bác sĩ thấy các BN có biểu hiện nôn nhiều, đau đầu, nồng độ CO trong máu cao. Các BN đã được cấp cứu kịp thời, hiện tình trạng đã dần ổn định.

Nhập viện trước 3 BN nêu trên là một BN nữ (62 tuổi, ở Thanh Hóa), bị ngộ độc khí CO cách đây 1 tháng rưỡi, được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng có biến chứng não, biểu hiện rối loạn tâm thần kinh.

Các bác sĩ điều trị đánh giá, đây là di chứng nặng nề của ngộ độc khí CO. Chồng của BN này đã tử vong tại nhà ngay hôm xảy ra ngộ độc.





TS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín, kể cả dùng khí gas bởi khi đốt, ô xy sẽ tiêu hao dần. Quá trình đốt cháy trong điều kiện thiếu ô xy, sẽ hình thành CO ngày càng nhiều.

“Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào cái chết “êm dịu”, đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra trong lúc ngủ vì họ không thể nhận ra tình trạng ngộ độc”, bác sĩ Nguyên lưu ý.

Cũng theo bác sĩ Nguyên, bản thân khí CO không màu, không mùi vị nên rất khó phát hiện. CO khi được hít vào sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và “cướp” mất ô xy trong máu, làm nạn nhân đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, thấy yếu, buồn nôn, đau ngực và lẫn lộn. Khi hít phải lượng lớn khí CO, nạn nhân có thể bất tỉnh và tử vong rất nhanh, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già mắc bệnh tim, phổi mãn tính.

40% số người bị ngạt khí CO để lại các di chứng như: giảm trí nhớ, giảm tập trung, cơ mặt liệt, vận động bất thường, đi đứng khó khăn, tay chân cứng và run, liệt nửa người...