Ngô Kiến Huy 'bắt cá ba tay' cùng 'diễn viên nghìn tỉ' Steven Nguyễn

Nhà sản xuất Bắt cá ba tay vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim, với sự góp mặt của Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis. Đây là tác phẩm thuộc thể loại rom-com dự kiến khởi chiếu vào ngày 4.12.

Tạo hình của Ngô Kiến Huy trong phim mới Ảnh: NSX

Trong đó, sự góp mặt của Ngô Kiến Huy được nhiều người quan tâm. Sau Quý tử vượt giàu, nam ca sĩ tiếp tục hội ngộ khán giả trong một nhân vật với hình ảnh gần gũi, có nét hài hước. Chính điều này lại khiến anh trở nên đối lập với vẻ trưởng thành, điềm đạm của Steven Nguyễn hay vẻ ngoài tinh nghịch từ phía Otis. Việc 3 diễn viên nam xuất hiện cùng một sao nữ được giấu mặt khiến khán giả tò mò rằng liệu họ có vướng phải mối tình tay 4 như nhan đề phim đang đề cập.

Ngô Kiến Huy đóng phim cùng Steven Nguyễn

Bên cạnh Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn là cái tên gây chú ý khi được khai thác ở hình tượng một người đàn ông thành đạt, trưởng thành và có sức hút đến từ sự điềm tĩnh. Không chỉ thay đổi về diện mạo, nhân vật của anh còn được xây dựng với một khí chất khác: ít phô trương hơn nhưng tự tin, chủ động và biết rõ mình muốn gì.

Ngoài dàn diễn viên nam, việc nữ chính được giấu kín khiến khán giả tò mò Ảnh: NSX

Đây là màu sắc khá mới của Steven Nguyễn trên màn ảnh. Vốn gây ấn tượng với những hình tượng mạnh mẽ, cá tính, nam diễn viên lần này được đặt vào một không gian rom-com, nơi sức hút không chỉ đến từ ngoại hình mà còn nằm ở cách nhân vật tương tác, tạo sự kết nối và chinh phục đối phương. Đây cũng là một trong những điểm khiến màn xuất hiện của Steven Nguyễn được kỳ vọng tạo bất ngờ sau thành công của loạt dự án trăm tỉ.

Việc lựa chọn ba gương mặt nam chính với những màu sắc riêng cũng là một trong những điểm khởi đầu của Bắt cá ba tay. Thay vì tiết lộ quá nhiều về nội dung, nhà sản xuất lựa chọn giới thiệu trước dàn diễn viên, để câu chuyện và các mối quan hệ trong phim được hé lộ theo từng giai đoạn.

Dự án lần này do Như Trang làm đạo diễn. Trước đó, cô được biết đến qua vai trò đạo diễn MV và sở hữu phong cách hình ảnh riêng. “Chúng tôi xem bất kỳ dự án điện ảnh nào mình tham gia cũng là một ván cược, chứ không riêng những bộ phim đầu tay. Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường mà đạo diễn không phải một mình gánh tất cả những áp lực xung quanh bộ phim, mà có thể tập trung tối đa vào công việc quan trọng nhất của mình: kể câu chuyện và làm ra một tác phẩm tốt”, phía nhà sản xuất chia sẻ.