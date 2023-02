Ngô Kiến Huy làm 'tình địch' của Lê Dương Bảo Lâm trong 'Khi ta hai lăm'

Bộ ba Ngô Kiến Huy - Midu - Lê Dương Bảo Lâm trong Khi ta hai lăm ĐPCC

Midu - Lê Dương Bảo Lâm đóng cặp trong Khi ta hai lăm do đạo diễn Luk Vân cầm trịch, dự kiến khởi chiếu ngày 3.3.

Phim xoay quanh hành trình Tuệ Lâm (Midu) thực hiện lời hứa năm 25 tuổi với The Air - nhóm nhạc mà cô mất nhiều tâm huyết để gầy dựng nhưng phải tạm dừng hoạt động vì biến cố. Để cho nhóm nhạc của mình có một màn debut xứng đáng, cô quyết định sang Hàn Quốc tích lũy kinh nghiệm từ những công ty giải trí hàng đầu. Về Việt Nam, Tuệ Lâm tìm đến sự giúp đỡ của Mạnh Hùng (Lê Dương Bảo Lâm), người bạn thân thiết, nổi tiếng bởi tài thương lượng, đàm phán. Anh vốn có tình cảm đặc biệt với nữ chính nên ra sức giúp đỡ, hỗ trợ Tuệ Lâm trong công việc nhằm lấy lòng người đẹp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhân vật Harry do Ngô Kiến Huy đảm nhận khiến Mạnh Hùng cảm thấy bất an...



Ngô Kiến Huy thoải mái trong quá trình quay phim nhờ tung hứng ăn ý với Lê Dương Bảo Lâm ĐPCC

Theo chia sẻ của Ngô Kiến Huy, dù thời lượng xuất hiện của mình ít hơn Lê Dương Bảo Lâm song nhân vật của anh trong Khi ta hai lăm đóng vai trò khá thú vị. Không chỉ có tiếng nói "nặng ký" trong giới showbiz, Harry còn là bạn cùng lớp cấp 3 của Tuệ Lâm lẫn Mạnh Hùng thậm chí từng là chàng trai khiến trái tim nữ chính xao động. Chính vì vậy, trong mắt một người vừa nghiêm túc, vừa yêu đơn phương như Mạnh Hùng, Harry chẳng khác nào mối nguy cần loại bỏ gấp trên hành trình chinh phục người đẹp. Dù đóng vai "tình địch", cuộc đụng độ của Mạnh Hùng và Harry được tiết lộ sẽ là những khoảnh khắc hài hước, đem lại những tràng cười cho khán giả thay vì sự ganh đua, cạnh tranh căng thẳng.

Khác với vị thế "tình địch" trên màn ảnh, Ngô Kiến Huy và Lê Dương Bảo Lâm rất thân thiết và ăn ý ở hậu trường. Cây hài gốc Đồng Nai đùa rằng hai người thường bị đạo diễn nhắc nhở phải tách nhau vì thân thiết đến mức quên luôn nữ chính.

"Chúng tôi thường làm đạo diễn sầu não khi đóng vai tình địch mà sơ hở tí lại nhìn nhau bằng ánh mắt "tình nhân". Cả hai vừa quay chung MV và chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm nên giờ thân thiết dữ lắm, đến nỗi mới nhìn mặt đối phương là đã thấy buồn cười", Dương Lâm hài hước chia sẻ.

Trong khi đó, Ngô Kiến Huy cho biết quá trình ghi hình chung diễn ra hết sức trơn tru, gọn gàng bởi cả anh lẫn bạn diễn đều hiểu rõ nét diễn của nhau nên chuyện tung hứng không phải vấn đề khó khăn.

Khi ta hai lăm quy tụ dàn diễn viên phụ nổi tiếng ĐPCC

Ngoài sự xuất hiện đặc biệt của Ngô Kiến Huy, Khi ta hai lăm còn quy tụ nhiều diễn viên phụ nổi tiếng. DJ Mie sắm vai An Chi, một ca sĩ thần tượng đình đám trực thuộc công ty đối thủ của The Air. NSƯT Mỹ Duyên hóa thân thành bà mẹ độc đoán, nghiêm khắc, luôn cấm cản nam chính Thiên Bảo (Phú Thịnh) theo đuổi đam mê ca hát. Trong khi đó, Tú Vi và Á hậu Thủy Tiên lần lượt hóa thân thành người dì độc thân vui tính và cô em gái đáo để của chàng ca sĩ trẻ. Nam Thư cũng xuất hiện với những pha tấu hài đầy duyên dáng còn nhân vật của NSƯT Hữu Châu lại mang tới phút giây lắng đọng, gắn kết tình thân.