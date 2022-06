Ngô Thanh Vân đấu võ trong trailer mới của phim Mỹ 'The Princess'

Veronica Ngo (tên nước ngoài của Ngô Thanh Vân) được giới thiệu là nhân vật phụ trong phim The Princess (tạm dịch: Công chúa). Đây là phim hành động, cổ trang, lấy bối cảnh thời Trung Cổ có sự góp mặt của Joey King - 22 tuổi, từng gây tiếng vang với loạt phim The Kissing Booth của Netflix, The Conjuring, Independence Day: Resurgence và The Dark Knight Rises. Bộ phim còn có sự góp mặt của Dominic Cooper, nổi tiếng với vai diễn trong Abraham Lincoln: Vampire Hunter, Captain America: The First Avenger... và Olga Kurylenko trong Quantum of Solace.

The Princess là câu chuyện về một nàng công chúa xinh đẹp và mạnh mẽ, vì không chấp nhận lấy một người đàn ông bạo lực làm chồng mà bị hắn bắt nhốt vào một tòa tháp bỏ hoang. The Princess do đạo diễn phim Hai Phượng - Lê Văn Kiệt - chỉ đạo, là một trong loạt dự án phim trực tuyến do hãng 20th Century Studios đầu tư sản xuất và nền tảng trực tuyến Hulu của Disney phát hành; sẽ chiếu trên kênh Disney+ từ ngày 1.7.

Trong trailer phim The Princess ra mắt tối 2.6, Ngô Thanh Vân xuất hiện ở giây thứ 47 với bộ phục trang màu xanh chàm và mái tóc tết cầu kỳ. Ngô Thanh Vân "tung" thế mạnh võ thuật trong phim mới của Disney khi trổ tài võ thuật điêu luyện cùng khả năng dùng đao. Vai diễn của cô là người đồng hành với nữ chính Công chúa (Joey King đóng), hỗ trợ Công chúa thoát khỏi nơi ngục tù, thoát khỏi cuộc truy sát của một gã vai u thịt bắp và giải cứu gia đình.





Ngô Thanh Vân cũng có cảnh ở cuối trailer, trong bộ đồ chiến binh, tay cầm song đao. Dù xuất hiện chớp nhoáng, nhân vật của Ngô Thanh Vân vẫn kịp để lại ấn tượng bằng màn giao đấu đẹp mắt. So với trailer phim The Old Guard chiếu năm 2020, "đả nữ" Việt Nam có nhiều hình ảnh trong trailer phim lần này hơn.

"Đả nữ" Việt đã hào hứng chia sẻ lên trang facebook cá nhân đoạn trailer của The Princess. Ngô Thanh Vân gọi vai diễn Lin của mình là "sư phụ của Công chúa". Cô cho biết sang nước ngoài tham gia bộ phim này vào đợt dịch năm ngoái.

The Princess là tác phẩm đầu tiên của Ngô Thanh Vân ra mắt sau khi cô tổ chức đám cưới với người mẫu Huy Trần (kém 11 tuổi, Việt kiều đức) hồi tháng 4.2022. Đây là dự án điện ảnh thứ 6 "đả nữ Việt" góp mặt ở Hollywood, nối tiếp các phim: Ngọa hổ tàng long 2, Star Wars: The Last Jedi, Bright, Five Bloods, The Old Guard.