Ngoại giao nhà hát, ngoại giao âm nhạc

Ở đó, Đào Tố Loan trình diễn trích đoạn aria Ah Fors e Lui trong nhạc kịch La traviata cùng 2 giọng ca nổi tiếng thế giới. Một là giọng soprano Corinne Winters (Mỹ), người được tờ New York Times ngợi ca là "nữ diễn viên xuất sắc, một giọng ca duyên dáng phi thường" và hai là giọng tenor Oliver Johnston (Anh). "VN có thể tự tin hội nhập, bước ra thế giới bởi ta có các nghệ sĩ trình độ quốc tế", bà Hòa chia sẻ.

Cũng như những người làm văn hóa đối ngoại khác, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế luôn tìm cách đưa văn hóa Việt ra thế giới. Tuy nhiên, lâu nay, cả với những cuộc đối ngoại văn hóa ngay tại VN, chúng ta cũng thiếu nhà hát để có thể giới thiệu rộng rãi văn hóa của mình. Thậm chí, nhà hát nếu có cũng không đủ rộng để có thể cung cấp đủ sân chơi cho nhiều người cùng thưởng thức. Chính vì thế, nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội) luôn trong tình trạng thiếu chỗ cho công chúng. Có chương trình họ đến và xin được ngồi ở lối đi vì quá muốn xem trong khi số ghế ngồi không thể đủ.

Giờ đây, Nhà hát Hồ Gươm có thể bù lại phần nào những thiếu vắng nhà hát về chất, và nhất là về lượng. Như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, yêu cầu về cơ sở vật chất là điều rất quan trọng với Corinne Winters trước khi nhận lời lưu diễn. Vậy mà trong suốt những buổi tập với Đào Tố Loan, nữ nghệ sĩ người Mỹ đã rất khen ngợi chất lượng của Nhà hát Hồ Gươm. "Cô ấy nói đây thực sự là nhà hát trong mơ. Ngay cả ở Mỹ, nhiều nhà hát cũng không có được hệ thống âm thanh thế này", Đào Tố Loan cho biết.

Trong 3 chương trình nghệ thuật đầu tiên diễn ra tại nhà hát đa năng này (từ 17 - 19.8, do Bộ Công an tổ chức nhằm chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9 và Ngày truyền thống lực lượng CAND), chỉ có âm nhạc và âm nhạc, đặc biệt là nhạc giao hưởng và opera. Nó cho thấy trong khi giao hưởng và opera chưa bao giờ là loại hình nghệ thuật "hút khách" tại VN, chúng ta vẫn đang có những nghệ sĩ tài năng có thể biểu diễn loại hình này một cách đáng tự hào. Bùi Công Duy đã cùng đồng nghiệp chơi bản giao hưởng Introduction and Rondo Capriccioso Op.28; dàn nhạc giao hưởng Mặt trời đã chơi giao hưởng Định mệnh, Đào Tố Loan đã hát những khúc aria hay nhất trong vở opera nổi tiếng La traviata.

Điều này làm nhớ tới những băn khoăn nhiều năm nay khi ngoại giao văn hóa luôn phải cân nhắc khi mang loại hình giao hưởng và opera ra nước ngoài trong các chuyến công du của lãnh đạo, cũng như tìm điểm đến ngoại giao văn hóa khi khách tới VN. Giờ đây, với Nhà hát Hồ Gươm, những nghệ sĩ giao hưởng và opera nước ngoài đã có điểm đến mình có thể hài lòng, các nghệ sĩ Việt cũng có thêm điều kiện giao lưu với đồng nghiệp quốc tế.

Hơn thế, công chúng có thể thưởng thức âm nhạc ở ngay bên hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi nhiều năm nay vẫn được truyền tụng với chỉ một địa điểm biểu diễn là Nhà hát Múa rối Thăng Long. Thủ đô giờ đã có thêm một nơi có thể làm ngoại giao nhà hát, ngoại giao âm nhạc một cách xứng đáng.