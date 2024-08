Ngoại hạng Anh: Bản nhạc êm dịu tại Old Trafford?

Trước đây, Anfield luôn ầm ĩ là bởi trong một trận đấu do Jurgen Klopp cầm quân, các chuỗi sự kiện cứ xuất hiện liên tiếp. Liverpool không ngừng đè nén đối thủ. Trent Alexander-Arnold cứ liên tục tạt bóng vào khu vực có thể ghi bàn. Các đường chuyền của Liverpool luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Khán đài cứ phải bùng nổ sau một đường chuyền dài và bổng, đưa bóng về phía sau lưng hàng thủ đối phương. Khi pha tấn công của Liverpool thất bại, đấy vẫn cứ là tình huống quan trọng, bởi đối phương sẽ có ngay một đợt phản công "ngon ăn", để rồi sau đó khán giả Anfield phải vỗ tay khen ngợi thủ môn Alisson Becker hoặc trung vệ Virgil Van Dijk.



HLV Arne Slot vẫn đang giúp Liverpool toàn thắng ẢNH: REUTERS

"Rock nặng", hoặc "heavy metal", là những cụm từ thường được dùng để nói về thứ bóng đá liên tục đạt đến cao trào của Klopp. "Nhạc" của Arne Slot êm dịu hơn. Liverpool vẫn đang toàn thắng, nói lên thành công bước đầu của Slot trong công việc cực kỳ khó khăn: thay chỗ Klopp tại Liverpool. Tỏ rõ chủ trương hạn chế thay đổi, Slot chưa sử dụng cầu thủ mới nào. Liverpool vẫn chơi thiên về tấn công, giữ bóng nhiều. Nhưng… rất yên ắng. Và đấy là thay đổi từ sân cỏ lên khán đài. Ở trận thắng Brentford (2-0), Liverpool chuyền chính xác 92%. Chưa bao giờ đội bóng của Klopp đạt đến tỷ lệ như thế. Nhưng Liverpool của Slot chuyền kiểu tiki-taka: nhẹ nhàng, đều đặn, chỉ tiếp cận hàng thủ đối phương một cách từ tốn. Người ta từng gọi

tiki-taka là cách… phòng ngự hay nhất (bóng trong chân bạn, làm sao đối thủ ghi bàn). Hoặc đấy là thứ… thuốc ngủ tốt nhất. Giữa hiệp 2 của trận thắng Brentford, có vẻ như chính khán giả Anfield không biết phải cổ vũ như thế nào, khi các cầu thủ Liverpool cứ đều đặn chuyền bóng chính xác… ở khu giữa sân.

Đấy là "dấu ấn Hà Lan" của Slot trong bước đầu tiếp quản đội bóng do Klopp để lại? Thử thách lớn đầu tiên cho Slot sẽ đến trong vòng đấu cuối tuần này, khi Liverpool phải làm khách trên sân Old Trafford của kình địch M.U. Giống như Slot, HLV Erik Ten Hag của M.U cũng được biết đến nhờ thành công ở giải Eredivisie của Hà Lan và được mời sang cầm quân ở giải Ngoại hạng Anh. Họ đã hiểu rõ về nhau. Đã vậy, chủ nhà M.U lại là đội đang thất bại. Đội khách đang thành công hơn, nhưng với lối chơi đã "dịu" hẳn so với trước. Trận derby nước Anh kỳ này có thể vẫn hấp dẫn và hứa hẹn bất ngờ. Nhưng khó chờ đợi những pha tấn công dồn dập, liên tục.