Ngoại hạng Anh: Chelsea gục ngã trước Tottenham, tương lai u ám chờ đón HLV Potter

Ở trận derby London lần này, HLV Graham Potter đã có những thay đổi trong đội hình sau trận thua thất vọng trước Southampton vòng đấu vừa qua. Loftus-Cheek trong lần hiếm hoi được đá chính ở hàng tiền vệ, còn các tân binh Mykhailo Mudryk, Noni Madueke, Benoit Badiashile, Wesley Fofana ngồi dự bị. Đây là trận đấu quan trọng đối với Chelsea và bản thân HLV Potter, bởi một thất bại sẽ khiến nhà cầm quân người Anh đối mặt nguy cơ bị sa thải.



Harry Kane lập công mang về chiến thắng cho Tottenham AFP

Trong khi đó, HLV Antonio Conte một lần nữa không có mặt trên sân để dẫn dắt Tottenham do đang hồi phục sau ca phẫu thuật cắt túi mật. Trợ lý Cristian Stellini một lần nữa cầm quân thay ông Conte sau khi để lại dấu ấn với những chiến thắng trước Man City và West Ham gần đây, giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 4. Vị trợ lý này đã chọn Richarlison thay Son Heung-min xuất quân ở cuộc đón tiếp Chelsea.

Hai đội đã tạo ra thế trận khá cân bằng trong hiệp 1. Tottenham là đội có cơ hội tốt nhất để mở tỷ số sau cú dứt điểm dội cột dọc của Pierre-Emile Hoejbjerg ở phút 28. Trong khi đó, điểm sáng nhất trong lối chơi của Chelsea là 2 pha dứt điểm trúng đích của Joao Felix và Raheem Sterling nhưng thiếu sự sắc bén để đánh bại thủ môn Fraser Forster (Tottenham). "The Blues" còn đối mặt với khó khăn do trung vệ kỳ cựu Thiago Silva rời sân ở giữa hiệp 1 vì chấn thương.

Khi HLV Potter chưa kịp có những điều chỉnh để cải thiện lối chơi thì Chelsea bất ngờ nhận bàn thua ngay phút đầu tiên ở hiệp 2. Cú vuốt bóng đẹp mắt từ rìa vòng cấm địa của Oliver Skipp đã đánh bại thủ môn Kepa, mở tỷ số cho Tottenham.

Tương lai của HLV Potter tại Chelsea đang u ám AFP

Những thay đổi nhân sự khi tung Mason Moun và Denis Zakaria vào sân sau đó của HLV Potter cũng không thể giúp "The Blues" khởi sắc hơn. Các pha tấn công của đội khách luôn bị rối và thiếu sự sáng tạo. Và mọi hy vọng có điểm của Chelsea gần như bị dập tắt với pha đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt của Harry Kane ở phút 82.

Với chiến thắng 2-0, Tottenham củng cố vị trí thứ 4 khi tạm hơn đội xếp sau là Newcastle 4 điểm. Trong khi đó, Chelsea tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng trong năm 2023 và giậm chân ở vị trí thứ 10, đối mặt với nguy cơ không thể dự Champions League mùa tới do kém 14 điểm so với tốp 4. Và với việc "The Blues" chỉ thắng 2 trong 15 trận gần nhất dù được bổ sung nhiều tân binh đắt giá ở kỳ chuyển nhượng tháng 1, HLV Potter giờ đây đang đối mặt với tương lai u ám.