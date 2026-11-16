Ngoại Ngữ Thần Đồng: Đưa văn hóa nguồn cội vào bài học tiếng Anh ứng dụng

Hoạt cảnh tiếng Anh “Hào khí Hai Bà Trưng” do học viên Ngoại Ngữ Thần Đồng biểu diễn ẢNH: ĐOÀN QUANG THẮNG

Ngoại ngữ là phương tiện, cội nguồn là điều tự hào

Ngoại Ngữ Thần Đồng luôn giữ quan niệm giản dị mà thực tế: học ngoại ngữ là để dùng trong đời sống, ứng dụng vào giao tiếp và tự tin chinh phục các kỳ thi. Chương trình tiếng Anh vốn sử dụng giáo trình nước ngoài xoay quanh văn hóa phương Tây, đôi khi khiến người trẻ vô tình quên đi hoặc lúng túng khi muốn nói về lịch sử, văn hóa nước nhà.

Để tiếng Anh thực sự gần gũi với đời sống của trẻ, trung tâm đã chủ động đưa chất liệu văn hóa, lịch sử vào chương trình học. Bên cạnh các buổi học chính khóa rèn luyện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, học viên được tham gia các giờ ngoại khóa xoay quanh chủ đề văn hóa dân tộc, lịch sử đất Việt.

Trải nghiệm học tiếng Anh sinh động qua việc hóa thân vào các nhân vật lịch sử, văn hóa dân tộc ẢNH: ĐẶNG THANH HOÀI

Khai mở bản lĩnh "Nhà chỉ huy trẻ tài ba tương lai"

Tại Ngoại Ngữ Thần Đồng, mỗi đứa trẻ đều được nhìn nhận là một "Thần đồng" của chính mình. Khi các em nỗ lực để tiến bộ hơn chính mình ngày hôm qua, đó đã là một thành công vượt bậc. Để trở thành "Nhà chỉ huy trẻ" tự tin bước ra thế giới, trẻ cần biết làm chủ bản thân và trân trọng bản sắc riêng. Hành trang ấy bắt đầu từ chính những câu chuyện thuở nhỏ cho đến lịch sử, văn hóa hào hùng của dân tộc.

Cách làm này mang một lý do sư phạm rất tự nhiên: khi một em nhỏ muốn kể chuyện Hai Bà Trưng hay Thánh Gióng bằng tiếng Anh, em phải hiểu câu chuyện trước, rồi mới tìm cách diễn đạt lại. Nhờ vậy, ngoại ngữ gắn liền với những điều có ý nghĩa thật sự với trẻ, còn lịch sử cũng bước ra khỏi những mốc thời gian khô khan.

Đây cũng chính là nền tảng để Ngoại Ngữ Thần Đồng hiện thực hóa mục tiêu đào tạo những "Nhà chỉ huy trẻ tài ba tương lai" cùng thông điệp "Tôn trọng bản sắc và tỏa sáng chất riêng".

Học viên Ngoại Ngữ Thần Đồng tỏa sáng tại sân chơi “Super Stars Speaking Contest 2026 ẢNH: VÕ QUỐC TOÀN

Lan tỏa giá trị văn hóa và tri ân thầy cô

Không chỉ gói gọn trong lớp học, định hướng đề cao văn hóa dân tộc của Ngoại Ngữ Thần Đồng còn hòa nhịp cùng chủ trương gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam. Đặc biệt là trong tháng 11, tháng hướng về các giá trị văn hóa dân tộc, trung tâm đã tổ chức nhiều buổi ngoại khóa thực tế, giúp học viên chạm vào cả nét đẹp truyền thống lẫn hiện đại qua các chủ đề gần gũi: tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước, khám phá tà áo dài Việt Nam hay nuôi dưỡng văn hóa đọc sách…

Buổi ngoại khóa tiếng Anh tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước và văn hóa dân gian của các em học viên ẢNH: LÊ ĐÌNH BÌNH

Tháng 11 còn mang ý nghĩa đặc biệt với Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Trong dòng chảy văn hóa Việt, truyền thống "Tôn sư trọng đạo" luôn được đặt ở vị trí trang trọng, bởi chính thầy cô là những người đầu tiên gieo vào lòng trẻ niềm tự hào về lịch sử và cội nguồn trên bục giảng.

Nhân dịp 20.11, thông qua những giờ học giàu giá trị văn hóa, Ngoại Ngữ Thần Đồng gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến tất cả những ai đang là nhà giáo, những bậc tiền bối từng là thầy của những người thầy, và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến chính mỗi người đang làm công tác giáo dục hôm nay.