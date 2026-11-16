Ngoại Ngữ Thần Đồng: Đưa văn hóa nguồn cội vào bài học tiếng Anh ứng dụng

Ngoại ngữ là phương tiện, cội nguồn là điều tự hào
Ngoại Ngữ Thần Đồng luôn giữ quan niệm giản dị mà thực tế: học ngoại ngữ là để dùng trong đời sống, ứng dụng vào giao tiếp và tự tin chinh phục các kỳ thi. Chương trình tiếng Anh vốn sử dụng giáo trình nước ngoài xoay quanh văn hóa phương Tây, đôi khi khiến người trẻ vô tình quên đi hoặc lúng túng khi muốn nói về lịch sử, văn hóa nước nhà.
Để tiếng Anh thực sự gần gũi với đời sống của trẻ, trung tâm đã chủ động đưa chất liệu văn hóa, lịch sử vào chương trình học. Bên cạnh các buổi học chính khóa rèn luyện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, học viên được tham gia các giờ ngoại khóa xoay quanh chủ đề văn hóa dân tộc, lịch sử đất Việt.
Khai mở bản lĩnh "Nhà chỉ huy trẻ tài ba tương lai"
Tại Ngoại Ngữ Thần Đồng, mỗi đứa trẻ đều được nhìn nhận là một "Thần đồng" của chính mình. Khi các em nỗ lực để tiến bộ hơn chính mình ngày hôm qua, đó đã là một thành công vượt bậc. Để trở thành "Nhà chỉ huy trẻ" tự tin bước ra thế giới, trẻ cần biết làm chủ bản thân và trân trọng bản sắc riêng. Hành trang ấy bắt đầu từ chính những câu chuyện thuở nhỏ cho đến lịch sử, văn hóa hào hùng của dân tộc.
Cách làm này mang một lý do sư phạm rất tự nhiên: khi một em nhỏ muốn kể chuyện Hai Bà Trưng hay Thánh Gióng bằng tiếng Anh, em phải hiểu câu chuyện trước, rồi mới tìm cách diễn đạt lại. Nhờ vậy, ngoại ngữ gắn liền với những điều có ý nghĩa thật sự với trẻ, còn lịch sử cũng bước ra khỏi những mốc thời gian khô khan.
Đây cũng chính là nền tảng để Ngoại Ngữ Thần Đồng hiện thực hóa mục tiêu đào tạo những "Nhà chỉ huy trẻ tài ba tương lai" cùng thông điệp "Tôn trọng bản sắc và tỏa sáng chất riêng".
Lan tỏa giá trị văn hóa và tri ân thầy cô
Không chỉ gói gọn trong lớp học, định hướng đề cao văn hóa dân tộc của Ngoại Ngữ Thần Đồng còn hòa nhịp cùng chủ trương gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam. Đặc biệt là trong tháng 11, tháng hướng về các giá trị văn hóa dân tộc, trung tâm đã tổ chức nhiều buổi ngoại khóa thực tế, giúp học viên chạm vào cả nét đẹp truyền thống lẫn hiện đại qua các chủ đề gần gũi: tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước, khám phá tà áo dài Việt Nam hay nuôi dưỡng văn hóa đọc sách…
Tháng 11 còn mang ý nghĩa đặc biệt với Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11. Trong dòng chảy văn hóa Việt, truyền thống "Tôn sư trọng đạo" luôn được đặt ở vị trí trang trọng, bởi chính thầy cô là những người đầu tiên gieo vào lòng trẻ niềm tự hào về lịch sử và cội nguồn trên bục giảng.
Nhân dịp 20.11, thông qua những giờ học giàu giá trị văn hóa, Ngoại Ngữ Thần Đồng gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến tất cả những ai đang là nhà giáo, những bậc tiền bối từng là thầy của những người thầy, và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến chính mỗi người đang làm công tác giáo dục hôm nay.
Đồng hành cùng con trở thành "Nhà chỉ huy trẻ tài ba tương lai"
Gần 25 năm qua, hệ thống Ngoại Ngữ Thần Đồng luôn kiên định với triết lý đào tạo tiếng Anh ứng dụng song hành cùng việc bồi đắp bản lĩnh cho trẻ từ 3 đến 14 tuổi. Với hệ thống 33 cơ sở tại TP.HCM và Đồng Nai, trung tâm mang đến môi trường học tập sinh động, giúp trẻ tự tin làm chủ ngôn ngữ để hội nhập quốc tế mà vẫn giữ trọn bản sắc Việt. Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo và các hoạt động ngoại khóa văn hóa tại: superyouth.edu.vn hoặc quét mã QR.
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