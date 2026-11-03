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    Ngoài nhảy múa, robot hình người còn làm được gì cho doanh nghiệp Việt?

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Robot cầm micro, giao lưu bằng tiếng Việt giúp doanh nghiệp thu hút khách, tăng tương tác và tạo dấu ấn thương hiệu, mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng.
    Ngoài nhảy múa, robot hình người còn làm được gì cho doanh nghiệp Việt? - Ảnh 1.

    Kỹ sư Vương Minh Khánh cùng robot Leon của 769 Robotics trong phần trình diễn violin

    Tại Việt Nam, robot hình người đang có thêm nhiều cách ứng dụng: làm đại sứ thương hiệu, lễ tân, MC, hướng dẫn chương trình và giới thiệu tư vấn sản phẩm.

    Ở 769 Robotics, robot có thể dạy ngoại ngữ, chơi trò chơi, làm dáng chụp hình, trình diễn violin, trò chuyện cùng khách và làm bạn tâm sự. Các hoạt động triển khai tùy dòng máy, cấu hình và nội dung chuẩn bị.

    Với doanh nghiệp, mỗi vai trò giải quyết một nhu cầu khác nhau. Đại sứ thương hiệu cần truyền tải đúng thông điệp; lễ tân cần lời chào phù hợp; robot giao lưu cần tạo được sự tiếp nối trong cuộc trò chuyện.

    Vì vậy, lựa chọn thuê robot sự kiện cần bắt đầu từ mục tiêu sử dụng, thay vì chỉ chọn tiết mục bắt mắt.

    Kỹ sư Vương Minh Khánh cùng 769 Robotics lập trình, xây dựng hội thoại và phối hợp cử chỉ phù hợp tình huống, Robot tương tác với khách hàng Việt, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Giá trị trải nghiệm nằm ở việc khách hiểu thông điệp, muốn trò chuyện và ghi nhớ doanh nghiệp sau cuộc tương tác.

    Công ty Khánh Vỹ AI Robotics

    • Địa chỉ: 769 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh, TP.HCM
    • Điện thoại: 0966 383 701
    • Website: https://769audio.vn

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