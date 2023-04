Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Trước khi tới Việt Nam, ông Blinken cùng Tổng thống Joe Biden tới Vương quốc Anh và Ireland từ ngày 11-14.4.

Trong chuyến công du lần này, Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Hà Nội để thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng với Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác toàn diện.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại sân bay Nội Bài tối nay ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Blinken trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ. Chuyến thăm diễn ra không lâu sau cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 29.3 và hai bên đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Theo Phó phát ngôn viên Thường trực Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel, dự kiến trong các cuộc gặp, ông Blinken sẽ trao đổi với các lãnh đạo Việt Nam về tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương kết nối, thịnh vượng, hòa bình và tự cường.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ tham dự lễ động thổ xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Q.Cầu Giấy (Hà Nội); gặp gỡ cán bộ giảng dạy, sinh viên và các nhà khoa học của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Karuizawa, Nhật Bản để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G7 và thảo luận với những người đồng cấp về phương hướng cho một loạt vấn đề toàn cầu, bao gồm xung đột Nga - Ukraine, giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân, an ninh lương thực và an ninh năng lượng, và thúc đẩy tầm nhìn tích cực về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.