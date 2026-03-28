Ngoại trưởng Mỹ: Chiến tranh Iran có thể kết thúc trong 'vài tuần, không phải vài tháng'

Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 27.3 cho biết Mỹ có thể đạt được mục tiêu của mình ở Iran mà không cần sử dụng đến lực lượng trên bộ.

Ông Rubio cũng cho biết ông dự kiến chiến dịch sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, bất chấp việc gần đây Mỹ đã triển khai thêm lực lượng đến khu vực.

“Như Bộ Chiến tranh Mỹ đã liên tục nêu rõ, chúng tôi đang đúng tiến độ hoặc vượt tiến độ của chiến dịch đó và dự kiến sẽ kết thúc vào thời điểm thích hợp, trong vòng vài tuần, chứ không phải vài tháng. Và tiến độ đang rất tốt. Rõ ràng, chúng tôi vẫn còn một số việc phải làm. Chúng tôi phải hoàn thành công việc, và chúng tôi đang hoàn thành công việc đó”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio phát biểu trước báo chí sau cuộc họp các ngoại trưởng G7 tại sân bay Bourget ở Le Bourget, Pháp hôm 27.3 ẢNH: REUTERS

Ngoại trưởng Rubio đã phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với các bộ trưởng ngoại giao G7 tại Pháp để thảo luận về cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng trước.

Ông cho biết Iran có thể quyết định thiết lập hệ thống thu phí cho eo biển Hormuz, và ông nhấn mạnh rằng các quốc gia châu Âu và châu Á được hưởng lợi từ thương mại qua tuyến đường thủy này nên đóng góp vào nỗ lực đảm bảo quyền đi lại tự do qua eo biển sau khi xung đột kết thúc.

Trong một diễn biến cùng ngày, 2 tàu container Trung Quốc quay trở lại sau khi cố gắng rời khỏi vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, như được thể hiện qua các hình tam giác màu xanh lá cây trong dữ liệu theo dõi tàu này, bất chấp sự đảm bảo từ Iran rằng các tàu Trung Quốc có thể đi qua.

Truyền thông nhà nước Iran hôm 27.3 đưa tin rằng 3 tàu container thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị buộc quay trở lại eo biển Hormuz sau khi nhận được cảnh báo từ lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng.

Chiến tranh, cùng việc đóng cửa trên thực tế tuyến đường thủy vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu khí của thế giới, đã dẫn đến sự tăng vọt giá dầu khi cuộc xung đột tiếp diễn.

Giá dầu Brent kỳ hạn đã tăng hơn 50% kể từ khi chiến tranh bắt đầu, và đã chạm mốc 119 USD/thùng vào tuần trước, sau khi Iran tấn công các mục tiêu năng lượng trên khắp Trung Đông và đe dọa các tàu cố gắng đi qua eo biển.

Một số nhà phân tích được Reuters thăm dò ý kiến cho biết giá dầu có thể đạt 200 USD/thùng nếu các cơ sở xuất khẩu của Iran bị hư hại.