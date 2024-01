Ca sĩ Ngọc Anh 3A cùng chồng Tây tay nắm tay đến với không gian sang trọng, ấm áp của chương trình Khách sạn 5 sao mùa 3 cùng với dàn khách mời chương trình là vợ chồng nghệ sĩ Trung "Ruồi", nhà thiết kế Đức Hùng và chị gái, NSND Hồng Vân và con trai Trê Phi, mẹ con rapper Osad Mai Quang Nam, mẹ con ca sĩ Hà An Huy, mẹ con ca sĩ Vân Dung, hai anh em đạo diễn Quang Dũng.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A tình tứ bên chồng Tây trên sóng truyền hình VTV

Lần đầu tiên sau gần 20 năm, ca sĩ Ngọc Anh có chuyến trở về Việt Nam dài nhất, năm nay cô sẽ cùng bố mẹ đón tết cổ truyền tại quê hương mình.

Chia sẻ về quãng thời gian cảm thấy trắc trở và khó khăn nhất, Ngọc Anh trải lòng cuộc sống có 3 thứ quan trọng nhất, ngoài chuyện sinh tử là sức khỏe, tình yêu và cơm áo gạo tiền, cả 3 thứ đó chị đều đã gặp: "Có thể con người mình thích những gì cảm giác mạnh nên những gì xảy ra trong cuộc đời rất mạnh".

Thế nhưng, bước qua đáy của khó khăn, nữ ca sĩ cảm thấy điều đó giúp bản thân có nhiều cảm xúc hơn, bản lĩnh hơn và nhận ra những hạnh phúc lấp lánh ngay bên cạnh: có cha mẹ, người thân, gia đình yêu thương nhau...

"Mình rất sợ trở về quá khứ, dù là niềm vui hay nỗi buồn đều không muốn nhớ đến", Ngọc Anh chia sẻ chân thành. Song, đôi lúc một câu hỏi, một bài hát, một giai điệu hay chỉ là một cơn gió nhẹ cũng đưa chị về quá khứ. Ngọc Anh tự nhắc mình để không bị tắc ở đó.

Ngọc Anh kể, cô quen chồng Tây - cựu doanh nhân John Gallander trên Facebook khi cô đang độc thân. Sợi dây kết nối giữa họ là tình yêu với Hà Nội. Trước đó, John đã làm việc ở Việt Nam nhiều năm và dành tình cảm đặc biệt cho đất nước này.

Quen nhau 1 năm, cưới nhau được 1 năm thì John bị tai biến. Thời điểm đó, Ngọc Anh từ chối hết các show diễn cuối năm để ở bên chồng. John là người lạc quan, tự lập nên hầu như cô không cần phải giúp đỡ anh quá nhiều.

Ngọc Anh luôn nở nụ cười rạng rỡ bên chồng: "Anh quá yêu mình. Cũng chính tình yêu của anh đã đưa Ngọc Anh trở về Việt Nam, trở về với tết Việt sau nhiều năm đằng đẵng".

Trong chương trình Khách sạn 5 sao, Ngọc Anh tiết lộ John mê món bánh mì Hội An tới mức sáng nào cũng ăn. Cả hai mới mua một căn hộ cao cấp ở bãi biển An Bàng (Hội An) bởi Quảng Nam cũng là quê mẹ của Ngọc Anh. Nữ ca sĩ chia sẻ, mơ ước bao nhiêu năm trời giờ đã thành hiện thực.

Trên sân khấu của chương trình, Ngọc Anh hát tặng chồng ca khúc Phai, bài hát John thích nhất khi Ngọc Anh vào vai Cún Tóc Lô. Một thử thách chương trình dành cho ông xã của Ngọc Anh là phát âm những từ tiếng Việt trong nhiều đoạn nhạc khác nhau. Với vốn tiếng Việt ít ỏi của mình, John chỉ nhắc được vài từ "mưa em", "Phú Quang", "chỉ là giấc mơ". Ngọc Anh cho biết, John luôn đề nghị vợ dạy tiếng Việt cho mình...

Ngọc Anh kể về món bánh mì Hội An - món ăn yêu thích của John

VTV

Một trong những điểm mới của Khách sạn 5 sao năm 2024 là mở rộng tiêu chí lựa chọn nhân vật để mang tới những hành trình hạnh phúc đáng nhớ, những câu chuyện, dấu mốc cuộc đời được kể cùng người thân.

Cũng trong chương trình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày tỏ, chương trình đưa anh về với những ký ức ngọt ngào, được nhìn lại một hành trình từ nhỏ tới lớn với những người yêu thương mình.

NSND Tự Long trong vai trò khách mời bất ngờ đánh giá Khách sạn 5 sao có những giây phút xúc động, cảm hứng, gần gũi và nhân văn. Nghệ sĩ Trung "Ruồi" trở lại ở vị trí khách mời nhận xét chương trình năm nay được đổi mới nhiều qua bố cục các phần, cách kể chuyện và đặc biệt ấn tượng với bối cảnh sân khấu.

Còn ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ, một trong những mong ước của cô là có tác phẩm mới dành cho riêng mình trở thành hit triệu view trong năm 2024.