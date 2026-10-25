Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng tìm kiếm giọng hát tình ca Việt 2026

Chiều 24.10, tại TP.HCM, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ phối hợp Công ty TNHH Truyền thông sự kiện và giải trí Nhạc Xanh công bố cuộc thi Tìm kiếm giọng hát tình ca Việt 2026. Chương trình hướng đến những giọng ca mới có khả năng hát live tốt, giàu cảm xúc, biết kể chuyện bằng âm nhạc, có bản sắc riêng và thái độ nghiêm túc với nghề.

Trưởng ban tổ chức Huỳnh Hoàng Mến - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ chia sẻ về cuộc thi Ảnh: THANH TÚ

Ban tổ chức ra mắt hội đồng nghệ thuật Ảnh: THANH TÚ

Trưởng ban tổ chức Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ, kỳ vọng cuộc thi được đầu tư bài bản, có định hướng chuyên môn rõ ràng và tôn trọng khán giả, qua đó góp phần lan tỏa giá trị âm nhạc Việt Nam.

Ngọc Ánh, Thùy Trang, Nguyễn Phi Hùng tham gia hội đồng nghệ thuật

Tại buổi công bố, ban tổ chức giới thiệu các thành viên hội đồng nghệ thuật, gồm đạo diễn Khánh Nguyễn, CEO Nhạc Xanh Entertainment; ca sĩ Ngọc Ánh; Thùy Trang, Nguyễn Phi Hùng; thạc sĩ thanh nhạc Như Hải Yến cùng các quán quân của nhiều cuộc thi âm nhạc như Vũ Bảo (Tiếng hát truyền hình TP.HCM), Trường Sang, Quỳnh Như (Solo cùng Bolero), Trung Quang (Thần tượng Bolero), Lê Vũ Phương (Hãy nghe tôi hát)…

Với vai trò Phó ban tổ chức kiêm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, đạo diễn Khánh Nguyễn cho biết cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm những giọng ca thể hiện tốt dòng nhạc tình ca Việt, có khả năng truyền tải câu chuyện qua âm nhạc và tạo dấu ấn cá nhân. Bên cạnh giọng hát, chương trình cũng chú trọng sự tiến bộ và tinh thần hợp tác của thí sinh qua từng vòng thi.

Ca sĩ Thùy Trang cho biết chị ấn tượng với thể lệ và cách tổ chức của chương trình sau khi tìm hiểu kỹ các quy định. Theo chị, format rõ ràng, khâu chuẩn bị chỉn chu là những yếu tố giúp các thành viên hội đồng nghệ thuật yên tâm đồng hành, tìm kiếm những giọng ca phù hợp với dòng nhạc tình ca Việt.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng Ảnh: NSCC

Nữ hoàng rock Ngọc Ánh Ảnh: NVCC

Cuộc thi dành cho thí sinh từ 18 đến 40 tuổi, có khả năng hát live cùng ban nhạc và đáp ứng các quy định của ban tổ chức.

