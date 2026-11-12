Ngọc Châu nhóm Mây Trắng tái hôn ở tuổi 43

Trên trang cá nhân, ca sĩ Ngọc Châu gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tình cảm bên bạn trai. Trong đó, đáng chú ý là khoảnh khắc thành viên nhóm nhạc Mây Trắng khoe chiếc nhẫn đeo ở ngón tay giữa, ngầm xác nhận thông tin được cầu hôn. Kèm theo khoảnh khắc này, giọng ca 43 tuổi viết: “Đang tung tăng tự nhiên bắt lấy chồng”.

Ngọc Châu tiết lộ về 'một nửa' hiện tại

Khoảnh khắc tình cảm giữa Ngọc Châu và bạn trai Việt kiều Ảnh: NVCC

Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến giọng ca 8X khi cô tìm được hạnh phúc mới sau những thăng trầm. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng mong chờ thông tin về đám cưới của Ngọc Châu sau khi cô nhận lời cầu hôn.

Trao đổi với Thanh Niên, Ngọc Châu xác nhận thông tin được cầu hôn. Người đẹp bày tỏ niềm hạnh phúc đồng thời tiết lộ dự định “về chung một nhà” vào tháng 12.2026. Khi được hỏi điều gì ở bạn trai Việt kiều khiến cô quyết định gắn kết lâu dài, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Chúng tôi có tính cách rất hợp nhau. Hơn nữa anh ấy là người hiền lành và rất yêu thương con của tôi”.

Sắc vóc trẻ trung của ca sĩ Ngọc Châu Ảnh: NVCC

Ngọc Châu sinh năm 1983 tại TP.HCM, là thành viên của nhóm nhạc Mây Trắng đình đám một thời. Về cuộc sống riêng, cô từng tổ chức lễ cưới vào năm 2008 nhưng sau đó đường ai nấy đi, chọn làm mẹ đơn thân. Thời gian qua, Ngọc Châu cũng cởi mở hơn về chuyện tình cảm. Cô thỉnh thoảng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai, nhận được lời chúc phúc từ mọi người.

Về nhóm Mây Trắng, sau khi những gương mặt quen thuộc rời đi, Ngọc Châu vẫn duy trì hoạt động với những thành viên mới. Trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, nói về việc không chọn solo, cô từng chia sẻ: “Đối với tôi, một khi đã ra solo thì mình phải rất xuất sắc và nổi bật. Ngày xưa tôi còn không dám chứ đừng nói bây giờ. Tuổi mình đã lớn, các em nhỏ bây giờ thì quá tài năng. Tôi theo nhóm chỉ đơn thuần là do đam mê, yêu việc ca hát, ánh đèn sân khấu và khán giả. Chứ để nổi tiếng như ngày xưa thì nói thật là không bao giờ có chuyện đó, mình phải biết nhìn nhận thực tế”.

