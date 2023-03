Ngọc Lan 'tái mặt' khi nghe hành trình làm mẹ của hot girl 9X

Câu chuyện về hành trình làm mẹ của hot girl Bùi Khánh Hà mang đến nhiều cảm xúc cho Ngọc Lan BTC

Xuất hiện trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa tập 171, Bùi Khánh Hà (28 tuổi) khiến Ngọc Lan trầm trồ khen ngợi bởi nhan sắc xinh đẹp, tươi tắn. Được biết cô là hot girl khá nổi tiếng trong giới mẫu ảnh và KOL, từng tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng, Trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Hiện Khánh Hà là mẹ của "thiên thần nhỏ" có biệt danh là Bánh Dày, 9 tháng tuổi.

Theo chia sẻ, sự xuất hiện của em bé khiến Khánh Hà vô cùng bất ngờ xen lẫn lo âu vì trước đó bác sĩ đã chẩn đoán cô mắc bệnh đa nang buồng trứng, khó có con. Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như một điều kỳ diệu, bào thai nằm trong tử cung và phát triển bình thường khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhan sắc trẻ trung, xinh xắn của hot girl Bùi Khánh Hà BTC

Trong suốt quá trình mang thai, người đẹp may mắn không bị nghén quá nhiều. Đến tháng thứ 3 của thai kỳ, những thay đổi bên trong cơ thể khiến mẹ bỉm bị mắc phải chứng dị ứng hải sản. Nhưng nếu những biến đổi trong cơ thể chỉ là chuyện nhỏ, thì vấn đề tâm lý lại là trở ngại lớn đối với Khánh Hà trong hành trình làm mẹ. "Khi có thai thì mọi công việc phải dừng lại, lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng và rất buồn. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước đó nhưng tôi vẫn cảm thấy rất stress vì mình không được đi làm những công việc mình đang yêu thích", cô tâm sự.

Sau khi "vượt cạn" an toàn, đến tuần thứ 3 sau khi sinh, Khánh Hà lại rơi vào tình trạng "thập tử nhất sinh" khiến Ngọc Lan nghe cũng "tái mặt". Những hồi ức về hành trình đầy cảm xúc từ sợ hãi tột cùng đến ý chí kiên cường vẫn khiến mẹ bỉm ám ảnh. Cô nhớ lại: "Tối hôm đó tôi bị băng huyết thứ cấp, cứ di chuyển là máu tuôn ra không thể dừng lại. Khá lâu sau đó tôi mới lên được xe cấp cứu đến bệnh viện, lúc đó trong đầu mình nhiều suy nghĩ lắm. Do bị mất máu quá nhiều nên người tôi mệt và lả đi, tôi sợ không kịp đến bệnh viện và mình sẽ chết. Trên xe cấp cứu tôi sợ mình ngủ đi thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa nên nhủ lòng phải cố gắng tỉnh táo. May mắn là tôi được cấp cứu kịp thời nên mới có mặt ở đây".

Người đẹp 9X nghẹn ngào kể về lần bị băng huyết sau sinh, sợ không còn cơ hội gặp lại con BTC

Lắng nghe chia sẻ của Khánh Hà, Ngọc Lan bày tỏ ngưỡng mộ vì sự kiên cường cũng như tinh thần lạc quan của cô. Nữ diễn viên tâm sự: "Bạn này kể lại câu chuyện rất nhẹ nhàng nhưng tôi biết trong khoảnh khắc đó bạn có rất nhiều điều lo lắng. Phải nói đó là giây phút thập tử nhất sinh vì vấn đề băng huyết rất nguy hiểm".

Cuối chương trình, Khánh Hà bất ngờ nhận được món quà bí mật là những lời yêu thương, động viên xen lẫn sự tự hào được mẹ ruột "gói ghém" trong chiếc clip khiến cô vỡ òa hạnh phúc không nói nên lời. Chứng kiến tình cảnh này, MC Ngọc Lan cũng xúc động rơi nước mắt.