Ngọc Lan thót tim nghe vợ Phan Đinh Tùng tiết lộ cuộc 'vượt cạn' kinh hoàng

Ca sĩ Phan Đinh Tùng và diễn viên Thái Ngọc Bích kết hôn vào năm 2012, hiện đủ nếp đủ tẻ với bé Ngọc Châu (9 tuổi, tên gọi ở nhà Noel), Đức Trí (gần 2 tuổi, tên gọi ở nhà Noah). Từ khi về chung một nhà, cặp sao luôn khiến khán giả ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân viên mãn, 10 năm vẫn ngọt ngào như ngày đầu.

Chia sẻ cùng Ngọc Lan và chuyên gia tâm lý Tô Nhi A tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, Thái Ngọc Bích cho biết cô kết hôn khá sớm khi chỉ mới 22 tuổi, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng làm mẹ vì chồng đã 36 tuổi. Sinh con gái đầu lòng, mọi chuyện đều khá suôn sẻ với Thái Ngọc Bích nhưng 8 năm sau, con trai thứ lại ra đời trong hoàn cảnh quá nhiều gian nan.

Cụ thể, khi mang thai bé Noah ở tháng thứ 7, Thái Ngọc Bích thiếu máu đến tái ngắt. Bác sĩ báo động phải mổ để xử lý tình trạng này gấp nhưng cô lại chần chừ, không muốn đưa thuốc vào cơ thể, sợ ảnh hưởng đến con. Cuối cùng, Thái Ngọc Bích chọn truyền tới 2,5 lít máu, bôi thêm thuốc để ổn định dần.

Vừa qua được một ải, Thái Ngọc Bích tiếp tục đối mặt với tháng thứ 8 đầy khủng hoảng cho tới lúc sinh. Nhắc lại thời gian khó khăn đó, người đẹp vẫn bồi hồi: “Mình không biết rõ nguyên nhân là do thay đổi nội tiết tố hay do vào máu mà mình bị chàm cơ địa. Lúc đầu cũng chỉ là vết nhỏ ở bụng, rồi lan ra hết bụng, hết lưng. Vết chàm rất ngứa, loét ra và chảy dịch màu vàng rất hôi, bụng thì nứt ra. Kinh khủng nhất là mình không ngủ được suốt 1 tháng, cơ thể ngứa rát từ 6 giờ chiều đến 7 giờ sáng, cảm giác như bằm ớt rồi xát lên da non của mình vậy. Mình gào thét, cắn gối, đập đầu vào tường, có khi đau quá còn quay qua cắn chồng. Mình hoang mang không biết con ở trong có vấn đề gì không. Đi khám thai thì thấy con bị quấn nhau ở cổ mấy vòng”.





Đối mặt với quá nhiều vấn đề trong giai đoạn cuối của thai kỳ, đến khi vỡ ối thực sự thì Thái Ngọc Bích cũng không thể bình tĩnh mà tức tốc nhập viện ngay. Lúc đầu nghe tim thai rất bình thường nhưng chỉ năm phút sau, mọi thứ im bặt khiến cô và điều dưỡng vô cùng hoang mang.

Nhớ lại giây phút sinh tử, bà xã Phan Đinh Tùng kể: “Bác sĩ vào kiểm tra một lát thì la lên rồi bấm chuông báo động ngay. Tất cả các hoạt động ở khu khám đó phải dừng lại để tập trung vô ca của mình. Bác sĩ phải đưa tay vào nâng mông bé lên vì bé bị dây rốn siết cổ dẫn đến ngạt thở, ngưng tim. Mình rất đau, chuyển vô phòng mổ bị chụp thuốc mê một cái là không biết gì nữa. Ông xã bên ngoài gần như chết lặng, chỉ biết cầu nguyện cho hai mẹ con bình an vô sự”.

May mắn, Thái Ngọc Bích và con trai cuối cùng cũng bình an vô sự. Em bé sinh ra được 3kg, hồng hào trắng trẻo. Giây phút con cất tiếng khóc chào đời, các bác sĩ thở phào, có người còn bật khóc vì trường hợp của Thái Ngọc Bích rất hiếm và không phải ai cũng may mắn như vậy. "Bác sĩ nói chỉ cần trễ một chút thôi là coi như xong. Cả bệnh viện khi đó gần như náo loạn vì tôi. Thật sự đó là giây phút thập tử nhất sinh, cả tôi và bé đều quá may mắn khi vượt qua được", cô tâm sự.

Nghe đến cái kết trọn vẹn, MC Ngọc Lan và chuyên gia tâm lý Tô Nhi A cũng thở phào nhẹ nhõm, bớt căng thẳng. Cuối chương trình, Thái Ngọc Bích gửi gắm tâm tình: “Mình muốn nhắn gửi đến các chị em, sau khi đã trải qua giai đoạn 9 tháng 10 ngày mang thai rất vất vả nên hãy yêu thương bản thân nhiều hơn, để có một tinh thần tốt, nguồn năng lượng tốt chăm sóc gia đình. Nếu có vấn đề sau sinh như trầm cảm, đừng cố nén vào mà hãy tìm nơi thư giãn, chia sẻ với chồng, bạn bè… Hơn ai hết, chị em mình hãy tự tin, tỏa sáng”.