Lê Hoàng tranh cãi với Ngọc Lan vì quyết không cưới người phụ nữ tiết kiệm

Tập 17 Có hẹn lúc 22 giờ vừa lên sóng trên HTV9 với chủ đề Đàn ông nghĩ gì về phụ nữ quá tiết kiệm. Trong chương trình, Quang Tuấn cho biết bản thân rất thích mua laptop và máy chụp hình nhưng luôn bị vợ cho là hoang phí. Nam diễn viên bày tỏ: “Nếu người phụ nữ tiết kiệm để chi tiêu hợp lý cho gia đình, chăm sóc cho con cái thì có thể chấp nhận được. Nhưng khi gia đình có điều kiện hơn mà vẫn quá tiết kiệm thì lại rất đáng sợ”.

Về phần Đức Thịnh, nam đạo diễn tiết lộ: “Đối với vợ thì tất cả các món đồ tôi mua đều là hoang phí”. Theo anh, Thanh Thúy không để chồng tự mua bất cứ thứ gì vì cho rằng nam đạo diễn không biết mua đồ, dễ gây hoang phí trong gia đình. Tuy nhiên, khi nhắc đến cách chi tiêu của vợ, Đức Thịnh tỏ ra khá khó hiểu: “Mỗi lần Thanh Thúy đi siêu thị là mua đồ rất nhiều, em tưởng là mua hết cả siêu thị về và để đầy cả tủ lạnh nhưng lại không ăn hết kịp”.

Xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, diễn viên Ngọc Lan cho rằng phụ nữ chỉ hoang phí trong việc mua sắm đồ ăn cho gia đình chứ ít khi chi tiêu cho cá nhân. Nữ diễn viên nói: “Tôi chỉ tiết kiệm ở những điều cần thiết, ví dụ như phấn son, quần áo, giày dép có thể hạn chế mua, hoặc lựa chọn giá cả hợp lý để dùng, và cái túi mắc nhất tôi mua giá chỉ khoảng 3 triệu thôi. Còn chi cho việc ăn uống trong gia đình, việc học hành của con cái sẽ thoải mái”.

Với đạo diễn Lê Hoàng, phụ nữ có rất nhiều lý do chính đáng để tiết kiệm như chăm lo cho gia đình, việc học hành của con cái, chăm sóc cha mẹ già, dành dụm cho tương lai,… Tuy nhiên, nam đạo diễn cho rằng bản thân sẽ không chơi chung và cũng không bao giờ cưới một người phụ nữ tiết kiệm, dù họ có lý do chính đáng. “Nếu để đưa ra lý do chính đáng thì có hàng tỉ lý do chính đáng để tiết kiệm, nhưng cuộc sống vợ chồng sẽ trở nên ngột ngạt lắm. Ví dụ như mua một chiếc áo về mà vợ lại bảo nó quá đắt, nhiều lần như vậy sẽ không còn thoải mái nữa”, ông lý giải.





Lê Hoàng cho rằng cuộc sống ngoài cái đúng ra thì còn có cảm xúc nên: “Nhìn chung thì đàn ông chúng ta một là thích con gái đẹp, hai là thích con gái rộng rãi một chút, thoải mái không quá chi li”. Không đồng tình với ý kiến của đàn anh, diễn viên Ngọc Lan nêu quan điểm: “Các anh chỉ đi làm về rồi đưa tiền cho vợ chứ đâu biết phải chi tiền điện, tiền nước, tiền học con cái, tiền xăng xe,… đều là do phụ nữ hết. Đáng lẽ các anh phải cảm ơn vợ mình biết tiết kiệm để quán xuyến chi tiêu trong gia đình mới phải”.

Lê Hoàng cho rằng đàn ông đều hiểu các lý do phụ nữ tiết kiệm là chính đáng nhưng cảm xúc vẫn không thích điều đó. “Giữa hai cô gái bằng tuổi, đẹp ngang nhau, học vấn ngang nhau thì tôi sẽ chọn cô gái không hà tiện”, Lê Hoàng kiên quyết bảo vệ lập trường của mình.

Với diễn viên Ngọc Lan, cô cho biết chồng sẽ đưa 50% lương để cô chi tiêu trong gia đình và phần còn lại thì tùy đối phương chi tiêu, nữ diễn viên không can thiệp. Ngọc Lan nói thêm: “Phụ nữ tiết kiệm để chi tiêu hợp lý trong gia đình là đúng nhưng những người giữ hết tiền và ‘phát lương’ cho chồng đi làm hằng ngày là quá đáng, không thể chấp nhận”.