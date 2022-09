Đức Thịnh: Thanh Thúy kiếm tiền giỏi hơn tôi

Tập 7 Có hẹn lúc 22 giờ lên sóng trên kênh HTV9 với chủ đề Đàn ông nghĩ gì khi phụ nữ là trụ cột của gia đình. Ngoài ba gương mặt quen thuộc là đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đức Thịnh, diễn viên Quang Tuấn thì chương trình còn có sự góp mặt của khách mời Thanh Ngọc.

Với chủ đề này, Quang Tuấn tiết lộ bản thân ở nhà khá cam chịu, cứ đi làm về là giao hết tiền cho vợ giữ. Vì vậy việc chọn trang phục, giày dép đi làm cũng do người bạn đời quyết định. Tuy nhiên, nam diễn viên Thất sơn tâm linh cho rằng vấn đề kiếm tiền trong gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến quyền quyết định. Anh nói: “Trong cuộc sống thì tài chính quyết định rất nhiều, nếu có những chuyện cần ra quyết định mà không có tiền thì cũng không thể làm được gì”.

Với Đức Thịnh, hầu hết mọi việc đều do vợ quyết hết và gia đình hiện đang theo chế độ “mẫu hệ”. Anh nói: “Thời đại bây giờ khác xa ngày xưa, phụ nữ có nhiều khả năng hơn và họ chủ động nhiều thứ hơn. Rất nhiều gia đình hiện nay theo chế độ “mẫu hệ” giống như nhà của Đức Thịnh”. Nam đạo diễn cho rằng những người đàn ông có vợ quyết định mọi việc rất may mắn. Tuy nhiên, anh vẫn không đồng tình với việc gọi Thanh Thúy là trụ cột gia đình. Lý giải về điều này, Đức Thịnh nói: “Mình cần phải hiểu chữ trụ cột là như thế nào, chứ không hẳn nắm tài chính sẽ là trụ cột, vẫn có những vấn đề phải do chồng quyết định”.

Đồng ý với đàn em, Lê Hoàng cho rằng trụ cột có rất nhiều vấn đề để lo chứ không phải chỉ biết kiếm nhiều tiền. Nam đạo diễn cho rằng đàn ông ở Việt Nam muốn thể hiện mình tốt nên mới đưa hết tiền lương cho vợ. Nhưng thật ra những chuyện mà vợ quyết chỉ là việc vặt như mua gì, ăn gì còn những chuyện lớn đều được các ông chồng quyết định hết. Ông nói thêm: “Nếu muốn mua nhà 10 tỉ thì cả hai vợ chồng cũng phải cùng thống nhất mua nhà ở đâu, quận nào, bao nhiêu lầu, chứ không phải vợ cầm tiền thì vợ có quyền quyết định hết”.





Cũng theo Lê Hoàng, đàn ông kiếm tiền ít hơn vợ cũng chẳng sai. Đạo diễn cho rằng phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn chồng hiện nay rất nhiều nên trở thành người làm chủ kinh tế là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, kiếm nhiều tiền không đồng nghĩa với việc quyết định hết mọi việc: “Đàn ông kiếm tiền không bằng vợ thường hay buồn tủi là vì các ông ấy không biết tìm ra sức mạnh của mình. Sức mạnh của quyền lực và đồng tiền dù nó to đến mấy cũng không phải là tất cả. Nếu bạn không có tiền bằng vợ thì bạn phải có một thứ mà vợ không có như trình độ văn hóa, đam mê hay sở thích nào đó không liên quan đến tiền mà được xã hội kính nể”, Lê Hoàng khẳng định.

Đạo diễn phim Gái nhảy nói thêm: “Một người vợ giỏi phải có một người chồng giỏi, ví dụ chồng là một giáo sư toán vẫn được vợ nể vì cô ấy biết kiến thức của ông xã giá trị bằng mấy lần tiền của cô”. Lê Hoàng khẳng định sự “giỏi” không được tính là khả năng kiếm tiền, nên nếu vợ là trụ cột kinh tế của gia đình cũng không phải vấn đề đáng lo.

Trong cuộc trò chuyện, Đức Thịnh tranh thủ tâm sự về gia đình mình. Anh nói: “Hầu hết mọi người đều nghĩ thu nhập của mình nhiều hơn Thúy, nhưng thật ra đó chỉ là khoản thu trong nghệ thuật. Thanh Thúy rất giỏi, cô ấy đầu tư ở ngoài nhiều, nguồn thu cho gia đình thì Thúy nhiều hơn mình, giỏi hơn mình”. Nam đạo diễn bày tỏ bản thân và vợ ngang bằng nhau về nhiều thứ khác trong cuộc sống lẫn công việc vì vậy anh sẵn sàng nhường, để Thanh Thúy trở thành người “chỉ huy” trong gia đình. Đức Thịnh chia sẻ: "Nhường một người ngang với mình không nguy hiểm, chỉ khi nhường một người kém hơn mình mới đáng lo, vì vậy anh sẵn sàng nhường vợ”.